На Украине вступил в силу закон, запрещающий российским кораблям доступ во внутренние воды страны.

Согласно тексту документа, размещённого на официальном сайте украинского парламента, судам под флагом «страны-агрессора» (Россия. — RT) запрещается осуществлять перевозку пассажиров и грузов в международных рейсах между речными портами.

То же самое касается и каботажных грузовых рейсов во внутренних водах страны.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что страны — члены НАТО планомерно превращают Украину в военный плацдарм против России.