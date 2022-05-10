«Брюссель ждут сюрпризы»: к чему может привести возможный отказ Евросоюза от принципа единогласия

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала предложения по реформированию ЕС, в частности, отмену принципа единогласного голосования при принятии ключевых решений. Ранее итальянский премьер Марио Драги призвал ЕС отказаться от требования единогласия при принятии внешнеполитических решений. По его мнению, решения должны приниматься квалифицированным большинством. Эксперты отмечают, что это приведёт к росту недовольства среди менее обеспеченных стран союза, национальные интересы которых идут вразрез с «ядром» ЕС.

Единогласное голосование больше не имеет смысла для принятия решений в ключевых областях политики Евросоюза. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции Европарламента в Страсбурге.

«Я всегда выступала за то, что в некоторых ключевых областях нет более смысла в достижении единогласия при голосовании, если мы хотим двигаться быстрее», — заявила фон дер Ляйен.

Она добавила, что Евросоюз должен играть более значимую роль в вопросах здравоохранения и обороны.

Фон дер Ляйен также заявила, что готова поддержать изменения в договоре ЕС, если это необходимо для реализации идей граждан ЕС о будущем блока.

Отказ от принципов

Фон дер Ляйен — не первый европейский политик, который за последнее время поднимал тему отказа от единогласного голосования членов ЕС для решения ключевых вопросов.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги призвал отказаться от принципа единогласия при голосовании по внешнеполитическим решениям и внести изменения в основополагающие договоры союза в связи с операцией России на Украине.

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Драги заявил, что Европа должна двигаться в направлении прагматичного федерализма, чтобы лучше отвечать на вызовы в сфере экономики, энергетики, обороны и внешней политики.

«Если для этого потребуется начать процесс изменения договоров ЕС, то нам следует поддержать его», — сказал Драги в Европарламенте.

Итальянский премьер пояснил, что Евросоюзу необходимо улучшить свою способность принимать решения для того, чтобы ответить на вызов, брошенный Россией, который якобы ставит под угрозу мир на континенте.

«Мы должны устранить этот принцип единогласия, который ведёт к логике перекрёстного вето, и перейти к принятию решений посредством принципа квалифицированного большинства», — сказал Драги.

Премьер-министр Италии (ранее Драги также был главой Европейского центробанка) добавил, что Европа «способная принимать своевременные решения, — это Европа, которая более авторитетна перед своими гражданами и перед миром».

По чувствительным вопросам

Стоит отметить, что на официальном сайте Евросовета единогласие характеризуется как избирательный принцип, который применяется в случае голосования по важным и чувствительным вопросам.

В их число входят: предоставление статуса члена ЕС новым странам, вопросы внешней политики и безопасности, наделение граждан ЕС новыми правами, финансовые вопросы, а также ряд вопросов в сфере юстиции и внутренних дел.

При этом количество сфер, где для принятия решения необходимо единогласие всех членов союза, неуклонно сокращается. Так, в 1986 году был подписан Единый европейский акт, который пересматривал ряд положений Римского договора (один из документов, учредивших ЕС) с целью — как утверждается на сайте ЕС — «придать новый импульс процессу европейской интеграции и завершить создание внутреннего рынка».

Здание Еврокомиссии

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Он сократил число областей политики, в которых требовалось единогласное решение.

Впоследствии Лиссабонский договор, вступивший в силу в 2009 году, также расширил число вопросов, в которых для принятия решения в Совете Европы теперь был применим принцип «квалифицированного большинства», а не единогласия.

Санкционный вопрос

Обсуждение отказа от принципа единогласия при принятии решений по ключевым вопросам проходит на фоне попыток Евросоюза согласовать очередной пакет санкций в отношении России. Так, агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники сообщило о встрече постпредов ЕС 8 мая, на которой они не смогли согласовать шестой пакет ограничительных мер против Москвы.

Ранее Урсула фон дер Ляйен сообщила, что пакет будет включать в себя отказ от российской нефти к концу 2022 года, а также отключение ряда банков (в том числе Сбербанка) от SWIFT.

Виктор Орбан

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Для принятия новых санкций их должны единогласно согласовать все 27 стран ЕС. По данным Bloomberg, Венгрия не согласилась на запрет импорта российской нефти.

Евросоюз не сможет отвергнуть принцип единогласия принятия решений даже под предлогом спецоперации РФ на Украине, так как это покажет странам ЕС, что они не могут больше отстаивать свои национальные интересы, считает заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

«Венгрия исходит из своих национальных интересов, прежде всего в сфере энергетической безопасности. Сейчас они оказываются в сложном положении. Они озабоченны интересами своей родины, которой от санкций может быть очень плохо. Если ЕС захочет отступить от принципа единогласия, чтобы игнорировать такие моменты, они с этим будут не согласны», — рассказал эксперт.

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Однако страны ЕС твёрдо убеждены в том, что именно энергетическая рента позволяет России вести свою спецоперацию, отметил Владимир Швейцер.

«Они укрепились в этом мнении. Это очень усложняет отношения России и ЕС, и теперь для того, чтобы сформировать единую политику, они хотят диктовать условия, навязанные большинством, обходя принцип единогласия», — рассказал собеседник RT.

В беседе с RT главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич отметил, что подобные заявления являются прощупыванием почвы на предмет того, удастся ли ЕС использовать ситуацию на Украине, чтобы добиться отмены принципа единогласия в принятии внешнеполитических решений.

«Остаётся только наблюдать, что из этого выйдет, будет эта отмена или нет. Если это действительно произойдёт, то это очень интересный прецедент. ЕС работал по принципу единогласия очень долгое время — с момента трансформации из Европейского экономического сообщества в собственно Евросоюз», — пояснил эксперт.

Это говорит о том, что разногласия в ЕС стали очень сильными, пояснил Николай Межевич.

«Теперь, если Венгрия будет против, её засыплют голосами «квалифицированного большинства». Но что будет, если в перспективе свою позицию изменит Германия? Кроме того, в ЕС есть блок более бедных государств, которые считают, что им нужно помогать, — это Португалия, Испания, Греция, иногда к ним присоединяется Италия. Есть блок северных стран, которые, условно говоря, борются с нахлебничеством южных стран Европы. Есть позиция Восточной Европы. Если они не смогут отстаивать свои позиции, так как всё будет решаться простым большинством, то на этом пути Брюссель ждут сюрпризы. Но, видимо, другого варианта нет, потому что сейчас разногласия стали очень сильными», — заключил собеседник RT.