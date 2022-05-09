В ЕК поддержали отмену принципа единогласного голосования при принятии ключевых решений

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала предложения по реформированию ЕС, включая отмену принципа единогласного голосования при принятии ключевых решений.

Об этом она сказала, выступая на церемонии закрытия общественной конференции «Будущее Европы» в Страсбурге.

«Я всегда поддерживала идею о том, что в некоторых ключевых сферах нет более смысла в обязательном единогласном голосовании», — цитирует её РИА Новости.

Она также поддержала идею предоставления больших полномочий Брюсселю в обороне и здравоохранении.

Ранее СМИ сообщали, что постпреды ЕС не достигли соглашения по санкциям против России, в частности из-за Венгрии.