В ЕК поддержали отмену принципа единогласного голосования при принятии ключевых решений
- Gettyimages.ru
Об этом она сказала, выступая на церемонии закрытия общественной конференции «Будущее Европы» в Страсбурге.
«Я всегда поддерживала идею о том, что в некоторых ключевых сферах нет более смысла в обязательном единогласном голосовании», — цитирует её РИА Новости.
Она также поддержала идею предоставления больших полномочий Брюсселю в обороне и здравоохранении.
Ранее СМИ сообщали, что постпреды ЕС не достигли соглашения по санкциям против России, в частности из-за Венгрии.