В ЕК поддержали отмену принципа единогласного голосования при принятии ключевых решений

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Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала предложения по реформированию ЕС, включая отмену принципа единогласного голосования при принятии ключевых решений.
В ЕК поддержали отмену принципа единогласного голосования при принятии ключевых решений
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Об этом она сказала, выступая на церемонии закрытия общественной конференции «Будущее Европы» в Страсбурге.

«Я всегда поддерживала идею о том, что в некоторых ключевых сферах нет более смысла в обязательном единогласном голосовании», — цитирует её РИА Новости.

Она также поддержала идею предоставления больших полномочий Брюсселю в обороне и здравоохранении.

Ранее СМИ сообщали, что постпреды ЕС не достигли соглашения по санкциям против России, в частности из-за Венгрии.

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