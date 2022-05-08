Bloomberg: постпреды ЕС не достигли соглашения по санкциям против России

Постпреды ЕС в воскресенье не достигли соглашения по санкциям против России, в частности, из-за Венгрии, обсуждение продолжится в ближайшие дни.

Об этом пишет Bloomberg.

«27 постпредов ЕС на встрече в воскресенье не смогли достичь соглашения, ожидается, что обсуждение продолжится в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Венгрия продолжает блокировать предложение Евросоюза, направленное на запрет импорта российской нефти, тем самым задерживает принятие всего пакета санкций.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что согласование эмбарго на нефть из России может потребовать больше времени, но выразила уверенность, что решение будет принято.