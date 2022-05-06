Глава ЕК: согласование эмбарго на российскую нефть может потребовать больше времени

Короткая ссылка
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что согласование эмбарго на нефть из России может потребовать больше времени, но выразила уверенность, что решение будет принято.
Глава ЕК: согласование эмбарго на российскую нефть может потребовать больше времени
  • Gettyimages.ru

Глава еврокомиссии заявила об этом на мероприятии издания Frankfurter Allgemeine Zeitung. Её слова приводит РИА Новости

«Это сложно, но это можно сделать, поработав. Я уверена, что мы примем этот пакет. Если потребуется ещё несколько дней, то это продлится эти пару дней, но в итоге мы примем его. Мы движемся в правильном направлении», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Брюссель в том, что предложения Еврокомиссии по нефтяному эмбарго в отношении России могут подорвать единство Евросоюза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить