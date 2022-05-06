Глава ЕК: согласование эмбарго на российскую нефть может потребовать больше времени

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что согласование эмбарго на нефть из России может потребовать больше времени, но выразила уверенность, что решение будет принято.

Глава еврокомиссии заявила об этом на мероприятии издания Frankfurter Allgemeine Zeitung. Её слова приводит РИА Новости.

«Это сложно, но это можно сделать, поработав. Я уверена, что мы примем этот пакет. Если потребуется ещё несколько дней, то это продлится эти пару дней, но в итоге мы примем его. Мы движемся в правильном направлении», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Брюссель в том, что предложения Еврокомиссии по нефтяному эмбарго в отношении России могут подорвать единство Евросоюза.