Глава ЕК: согласование эмбарго на российскую нефть может потребовать больше времени
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Глава еврокомиссии заявила об этом на мероприятии издания Frankfurter Allgemeine Zeitung. Её слова приводит РИА Новости.
«Это сложно, но это можно сделать, поработав. Я уверена, что мы примем этот пакет. Если потребуется ещё несколько дней, то это продлится эти пару дней, но в итоге мы примем его. Мы движемся в правильном направлении», — заявила Урсула фон дер Ляйен.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Брюссель в том, что предложения Еврокомиссии по нефтяному эмбарго в отношении России могут подорвать единство Евросоюза.