Орбан: ни Венгрия, ни ЕС в целом не готовы реализовать предложенные ЕК меры против России
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«Если Еврокомиссия будет настаивать на принятии своего предложения, ей придётся нести полную ответственность за исторический провал евроинтеграции», — сказал венгерский премьер в послании главе ЕК.
По мнению Орбана, ни Венгрия, ни ЕС в целом не готовы принять и реализовать меры, предложенные Еврокомиссией.
Он добавил, что санкции приведут к дальнейшему повышению цен на энергоносители «без каких-либо смягчающих мер со стороны ЕС».
Как ранее заявил глава Минэнерго Словакии Кароль Галек, запрет российской нефти уничтожит экономику Европы.
В венгерском МИД отмечали, что отказ Венгрии от антироссийских санкций в отношении нефти и газа продиктован интересами по защите энергетической безопасности страны.