Орбан: ни Венгрия, ни ЕС в целом не готовы реализовать предложенные ЕК меры против России

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Брюссель в том, что предложения Еврокомиссии по нефтяному эмбарго в отношении России могут подорвать единство Евросоюза. В письме главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен политик заявил, что Будапешт не сможет реализовать предложенные ЕК санкции в «их текущем виде», пишет The Financial Times со ссылкой на документ.
Орбан: ни Венгрия, ни ЕС в целом не готовы реализовать предложенные ЕК меры против России
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«Если Еврокомиссия будет настаивать на принятии своего предложения, ей придётся нести полную ответственность за исторический провал евроинтеграции», — сказал венгерский премьер в послании главе ЕК.

По мнению Орбана, ни Венгрия, ни ЕС в целом не готовы принять и реализовать меры, предложенные Еврокомиссией.

Он добавил, что санкции приведут к дальнейшему повышению цен на энергоносители «без каких-либо смягчающих мер со стороны ЕС».

Как ранее заявил глава Минэнерго Словакии Кароль Галек, запрет российской нефти уничтожит экономику Европы.

В венгерском МИД отмечали, что отказ Венгрии от антироссийских санкций в отношении нефти и газа продиктован интересами по защите энергетической безопасности страны.

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