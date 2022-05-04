Глава Минэнерго Словакии: запрет российской нефти уничтожит экономику Европы

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Глава Минэнерго Словакии Кароль Галек заявил, что запрет российской нефти уничтожит экономику Европы.
Глава Минэнерго Словакии: запрет российской нефти уничтожит экономику Европы
  • Gettyimages.ru
  • © Sergey Pakulin / EyeEm

«Это уничтожит нашу европейскую экономику», — заявил он в интервью Politico.

Галек также выразил опасение, что запрет на поставки нефти из России нанесёт урон энергоснабжению Словакии, Австрии, Чехии и Украины.

Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек допустил, что введение ЕС эмбарго на российскую нефть может привести к росту цен.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал планы ЕС ввести эмбарго на поставки российской нефти.

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