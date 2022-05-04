Минэнерго США: эмбарго на импорт российской нефти в ЕС приведёт к нестабильности на рынке

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Введение эмбарго на поставки российского газа в Европу приведёт к усилению нестабильности на рынке и росту цен на энергоносители. Об этом заявила глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената.
Минэнерго США: эмбарго на импорт российской нефти в ЕС приведёт к нестабильности на рынке
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«США заявили, что не будут принимать российскую нефть, как Канада и ряд других стран, и это замечательно. ЕС находится на пороге того, чтобы сделать нечто подобное. Если ЕС сократит свои поставки, если они скажут, что им больше не нужна российская нефть, то это будет ещё, возможно, 1,5 млн баррелей (нефти. — RT), которые уйдут с рынка. Таким образом, с рынка уходят (в целом. — RT) около 3 млн баррелей, что создаст дополнительную нестабильность. Мы увидим, что цены, скорее всего, вырастут», — цитирует её ТАСС.

Грэнхолм заявила, что власти США предпринимают все возможные меры для стабилизации спроса и предложения на рынке энергоносителей.

Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек допустил, что введение ЕС эмбарго на российскую нефть может привести к росту цен.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал планы ЕС ввести эмбарго на поставки российской нефти.

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