Министр экономики ФРГ Хабек допустил рост цен на нефть после эмбарго на поставки из России

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Министр экономики ФРГ Роберт Хабек допустил, что введение ЕС эмбарго на российскую нефть может привести к росту цен.
Министр экономики ФРГ Хабек допустил рост цен на нефть после эмбарго на поставки из России
  • Gettyimages.ru
  • © Frank Hoensch

«Переходный период настолько длительный, что мы можем принять все упреждающие меры, чтобы найти для Германии альтернативу российской нефти», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, переходный период для отказа от нефти составит 180 дней.

Он добавил, что за это время возможны изменения цен на рынке, но подчеркнул, что ФРГ «как страна» сможет себе позволить нефтяное эмбарго.

Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов допустил сокращение нефтедобычи на 17% в 2022 году из-за отказа её приобретать со стороны европейцев.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала 4 мая новый пакет санкций с пунктом поэтапного запрета на российскую нефть.

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