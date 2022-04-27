Силуанов допустил сокращение нефтедобычи в России на 17% в 2022 году

Глава российского Минфина Антон Силуанов допустил сокращение нефтедобычи на 17% в 2022 году из-за отказа её приобретать со стороны европейцев.

«Снижение добычи будет? Будет. В каких объёмах: 17%, чуть меньше или чуть больше — возможно», — цитирует его РИА Новости.

С учётом отказа от покупки российских энергоресурсов, по словам Силуанова, Москва будет искать другие источники потребления.

«Если в одном месте отказываются — значит будем продавать другим. Польша отказалась, но наши все прогнозы рассчитывались при одних ценах на газ, а сейчас объёмы снижаются, но цены растут. В целом у наших компаний более-менее баланс», — добавил он.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что Варшава попросит Еврокомиссию ввести пошлины на импорт угля, газа и нефти из России в размере от 25 до 35%.