Польша попросит ЕК ввести пошлины на импорт газа, нефти и угля из России в размере 25—35%

Варшава попросит Еврокомиссию ввести пошлины на импорт угля, газа и нефти из России в размере от 25 до 35%, рассказал Bild премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Польша подаст запрос в Европейскую комиссию о введении тарифов ЕС в размере от 25 до 35% на российские нефть, газ и уголь. Тем, кто соблюдает эмбарго, придётся платить за более дорогой сжиженный газ или нефть из других источников. Поэтому вполне справедливо, что импорт российских энергоносителей должен стать значительно дороже», — сказал Моравецкий.

Он считает, что также нужно попытаться запретить России продавать нефть со скидкой другим странам, например, Индии.

«В споре с Ираном мы эффективно ввели масштабные санкции и в отношении таких третьих стран», — сказал премьер Польши.

27 апреля «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.