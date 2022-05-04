Глава ЕК анонсировала новый пакет санкций с пунктом поэтапного запрета на российскую нефть
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«Последний пункт санкций — это нефть… Отказ не будет лёгким, но мы просто должны это сделать. Сегодня мы предлагаем полностью отказаться от российской нефти в ЕС», — цитирует её РИА Новости.
Она отметила, что отказ будет постепенным, произведённым по этапам до конца текущего года.
По её словам, шестой пакет санкций будет представлен 4 мая.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о содержании нового пакета антироссийских санкций.