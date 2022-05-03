Боррель рассказал о содержании нового пакета антироссийских санкций

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о содержании нового пакета антироссийских санкций.
Боррель рассказал о содержании нового пакета антироссийских санкций
  • AP
  • © Stephanie Lecocq, Pool Photo

Как сообщает РИА Новости, в своих соцсетях он написал, что пакет санкций будет включать отключение от SWIFT новых банков, а также ограничения по импорту нефти.

«Мы работаем над шестым пакетом санкций, которые нацелены на отключение от SWIFT большего числа банков, список лиц, причастных к дезинформации, и меры по импорту нефти», — указал он.

Ранее глава Евросовета заявил, что новые антироссийские санкции затронут поставки нефти.

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