Глава Евросовета заявил, что новые антироссийские санкции затронут поставки нефти

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Евросоюз готовит новый пакет антироссийских санкций, который коснётся поставок нефти, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
Глава Евросовета заявил, что новые антироссийские санкции затронут поставки нефти
  • AP
  • © Jean-Francois Badias

«Мы введём санкции, которые касаются нефти из России», — сказал он.

Как сообщает РИА Новости, он назвал целью новых рестрикций желание «сломать механизм» проведения военной операции на Украине.

8 апреля Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине.

В соответствии с ним с августа 2022 года ЕС вводит запрет на импорт из России угля и других твёрдых ископаемых видов топлива.

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