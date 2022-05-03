Глава Евросовета заявил, что новые антироссийские санкции затронут поставки нефти

Евросоюз готовит новый пакет антироссийских санкций, который коснётся поставок нефти, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Мы введём санкции, которые касаются нефти из России», — сказал он.

Как сообщает РИА Новости, он назвал целью новых рестрикций желание «сломать механизм» проведения военной операции на Украине.

8 апреля Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине.

В соответствии с ним с августа 2022 года ЕС вводит запрет на импорт из России угля и других твёрдых ископаемых видов топлива.