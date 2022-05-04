Глава МИД Венгрии Сийярто прокомментировал планы ЕС ввести эмбарго на российскую нефть

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал планы ЕС ввести эмбарго на поставки российской нефти.
Глава МИД Венгрии Сийярто прокомментировал планы ЕС ввести эмбарго на российскую нефть
  • AP
  • © John Thys/Pool Photo

«Пакет санкций, подготовленных в Брюсселе, предусматривает запрет на поставки сырой нефти из России в Европу в достаточно короткое время, в случае Венгрии — к концу следующего года», — сказал он в видеообращении. Его слова приводит ТАСС.

Сийярто подчеркнул, что правительство Венгрии не может пойти на такой шаг, так как это нанесёт непоправимый ущерб энергобезопасности страны.

Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек допустил, что введение ЕС эмбарго на российскую нефть может привести к росту цен

По его словам, переходный период для отказа от нефти составит 180 дней.

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