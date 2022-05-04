Еврокомиссия передала Совету ЕС на утверждение новый пакет антироссийских санкций

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Представитель ЕК Эрик Мамер заявил, что Еврокомиссия передала Совету ЕС на утверждение шестой пакет антироссийских санкций.
Еврокомиссия передала Совету ЕС на утверждение новый пакет антироссийских санкций
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  • © WALTER ZERLA

Об этом сообщает РИА Новости.

«То, что сегодня представила (глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. — RT) — это предложение по пакету санкций, которое было направлено Совету», — сказал Мамер на брифинге.

Уточняется, что предложение по нефтяному эмбарго против России в новых санкциях учитывает тот факт, что некоторые страны ЕС в силу ряда причин больше зависят от российских энергоресурсов.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о содержании нового пакета антироссийских санкций.

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