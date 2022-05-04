Еврокомиссия передала Совету ЕС на утверждение новый пакет антироссийских санкций

Представитель ЕК Эрик Мамер заявил, что Еврокомиссия передала Совету ЕС на утверждение шестой пакет антироссийских санкций.

Об этом сообщает РИА Новости.

«То, что сегодня представила (глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. — RT) — это предложение по пакету санкций, которое было направлено Совету», — сказал Мамер на брифинге.

Уточняется, что предложение по нефтяному эмбарго против России в новых санкциях учитывает тот факт, что некоторые страны ЕС в силу ряда причин больше зависят от российских энергоресурсов.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о содержании нового пакета антироссийских санкций.