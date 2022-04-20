«Популистское заявление»: как в ЕП выступили с призывом немедленно сделать Украину кандидатом на вступление в Евросоюз

В Европарламенте призвали как можно скорее объявить Украину кандидатом на вступление в ЕС. По мнению главы ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ХСС) — Манфреда Вебера, сейчас не время для формальных дебатов по процедурным вопросам, ЕС необходимо направить политический сигнал Киеву. Как отметил Вебер, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна внести соответствующее предложение на рассмотрение Европейского совета «уже на следующем заседании». По мнению экспертов, призыв Вебера следует рассматривать исключительно как популистское политическое заявление, которое ни к чему не приведёт. Аналитики уверены, что у Украины нет шансов стать частью ЕС ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе.

«Да — статусу кандидата, и немедленно, — заявил заместитель председателя ХСС в интервью изданиям медиагруппы Funke. — Наш ответ должен быть таким: «Ваша борьба стоит того, вам рады в ЕС».

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Он подчеркнул, что украинская сторона якобы борется не только за свою независимость, но и за будущее Европы.

«Украина ежедневно доказывает, что она является европейской страной и была бы правомочным и достойным членом ЕС», — заявил лидер фракции Европейской народной партии.

Ранее в интервью CNN фон дер Ляйен ответила на вопрос, ускорится ли процесс вступления Украины в Евросоюз.

«Это важный шаг вперёд: (Европейская. — RT) комиссия должна сформировать так называемое мнение. И здесь мы работаем в тесном сотрудничестве с президентом (Украины Владимиром. — RT) Зеленским. Это предварительное условие для любого процесса присоединения», — заявила глава ЕК.

Напомним, 8 апреля, фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник, заполнение которого позволит ЕК рекомендовать Совету ЕС начать обсуждение о начале переговоров по вступлению Украины в объединение. 18 апреля Киев вернул Брюсселю заполненную анкету.

В ЕК подтвердили, что получили первую честь опросника, касающегося предоставления Киеву статуса кандидата на вступление в состав союза, и ждут вторую, чтобы начать процесс. При этом представитель ЕК отказался называть какие-либо даты.

«Мы будем усердно работать над составлением своей оценки, но конкретных сроков называть не будем, — сказал журналистам официальный представитель комиссии Эрик Мамер. — Мы сделаем это настолько усердно и быстро, насколько можем».

Флаг Евросоюза

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При этом, как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, исполнительный орган Европейского союза намерен в июне представить своё мнение по заявке Украины относительно получения статуса кандидата на вступление в блок, что «подготовит почву для возможного решения лидеров в том же месяце».

По словам должностного лица ЕС, обычно на представление мнения насчёт статуса кандидата комиссии требуется 15—18 месяцев.

«В случае предоставления этого статуса официально начнётся процедура (предоставления. — RT) членства — трудоёмкий процесс, который включает в себя ряд шагов и условий и обычно может занимать более десяти лет», — пишет агентство.

Европейские устремления

Напомним, в конце февраля Зеленский призвал ЕС незамедлительно определиться с вопросом членства Украины «по новой специальной процедуре» и подписал заявку на вступление в объединение. В Еврокомиссии сообщили о получении этого запроса, однако подчеркнули, что перед принятием решения на украинской территории должны прекратиться боевые действия.

Позже по итогам первого дня неформального саммита ЕС в Версале 10 марта лидеры государств и правительств Евросоюза выпустили совместное заявление, в котором говорится, что совет объединения предложил ЕК «представить своё мнение» относительно заявки Украины на членство в содружестве.

Спустя неделю Зеленский провёл переговоры с фон дер Ляйен, после которых заявил, что Еврокомиссия подготовит заключение по заявке Украины на членство в ЕС «в течение нескольких месяцев».

В конце марта Зеленский в видеообращении призвал Брюссель «не опоздать с решением» о принятии украинской стороны в объединение.

«Непосильная ноша»

Как отметил главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич, призыв Вебера как можно скорее объявить Украину кандидатом на вступление в ЕС следует рассматривать исключительно как «популистское политическое заявление», которое ни к чему не приведёт.

«Вебер может говорить всё что угодно и где угодно. Он депутат Европарламента, который ни за что не отвечает и не несёт ответственности. Речь идёт о политическом пиаре. Однако в ЕС существует достаточно чёткий порядок вступления в объединение. И этот порядок никто не будет принципиально изменять. Да, возможно какие-то вопросы ускорить, а какие-то, наоборот, замедлить. Но на изменение самого процесса и его правил никто точно не пойдёт», — заявил эксперт в беседе с RT.

По мнению Межевича, у Украины в краткосрочной и среднесрочной перспективах нет шансов стать членом Евросоюза.

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«Ещё не было прецедентов вступления в ЕС государства, на территории которого велись бы боевые действия и имелись не до конца урегулированные территориальные споры», — сказал аналитик.

Межевич также считает, что в Евросоюзе множество своих проблем и он «не потянет вступление Украины в объединение в первую очередь финансово».

«Учитывая, что во многих странах ЕС уже есть большие трудности, в том числе на фоне энергетического кризиса, возникнет вопрос: помогать нуждающимся странам Евросоюза, которые уже давно члены ЕС и вправе рассчитывать на дотации, или же принимать новую предельно проблемную территорию? И Украина ни в какое сравнение со странами Евросоюза не идёт, там совершенно иной уровень трудностей», — пояснил эксперт.

Как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источник, Зеленский заявил главе ЕК, что Украине нужна немедленная финансовая помощь в размере $7 млрд в месяц только на покрытие социальных выплат и зарплат.

По словам Межевича, Брюссель старается подыгрывать Украине в её европейских устремлениях «как только может», однако в ЕС есть осознание, что Зеленский «некстати затеял всю эту историю со вступлением в объединение».

«Такое ощущение, что украинский лидер, продолжая продвигать идею о членстве Украины в Евросоюзе, совсем не учитывает, что спецоперация России по защите Донбасса перешла в новую фазу и ещё не завершена», — отметил аналитик.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что Вебер также «не смотрит трезво» на перспективу вступления Украины в ЕС.

Европарламент

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«Он не глубокий специалист, а откровенный русофоб, который не вникает в суть вопроса. Дело в том, что Украина, если чисто гипотетически представить, что она будет принята в ЕС, сравняется с Польшей по количеству необходимых субсидий. Более того, их число даже может быть намного больше. Если следовать нормативам ЕС, то Брюсселю придётся выплачивать Украине эти деньги. То есть это практически развал Евросоюза, его дефолт, поскольку для него это непосильная ноша», — сказал эксперт в комментарии RT.

Оленченко также назвал Украину «балластом, который может опрокинуть корабль ЕС».

«По этой причине Брюсселем может быть принято компромиссное решение: украинской стороне выдадут помощь, но отложат предоставление статуса кандидата как минимум до формирования нового финансового плана, который будет утверждён в 2027 году», — считает аналитик.

Кроме того, Оленченко отметил, что действующие законы Украины не соответствуют нормам ЕС.

«В Евросоюзе неприемлемы дискриминация по языковому принципу, этническому и конфессиональному признакам. Но все эти крайне негативные проявления мы наблюдаем на украинских территориях», — заявил эксперт.

При этом Оленченко подчеркнул, что Киев использует «деревенский подход», стремясь ускорить процедуру вступления Украины в ЕС.

«Киев хочет паразитировать на европейской экономике. Украинские власти хотели бы, чтобы Евросоюз взял на себя обязательства, которые Киев не может выполнить перед собственными гражданами. Но мечтам Украины стать иждивенцами в ЕС не суждено сбыться. Она, скорее всего, останется в статусе страны, вечно ждущей членства в объединении», — заключил он.