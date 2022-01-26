Амбициозные претензии: почему Варшава выразила сомнения в надёжности Берлина в ситуации вокруг Украины

Замглавы МИД Польши заявил, что сомневается в надёжности Германии в ситуации вокруг Украины. По его словам, Варшава хочет, чтобы сомнения были устранены, а также чтобы Берлин дал «чёткие сигналы» по этому поводу. В частности, польский замминистра иностранных дел потребовал однозначного «нет» вводу в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» и быстрого одобрения поставок оружия Киеву. Кроме того, замглавы МИД Польши подчеркнул, что Варшава ожидает от Берлина «сильных слов и сильных дел, а не затуманивания фактов». По мнению экспертов, польская сторона выступила с претензиями в адрес ФРГ, чтобы «напомнить о своём существовании и амбициях». Аналитики также отмечают, что в Польше «деградировала дипломатия» как способ взаимодействия с другими государствами.

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк выразил сомнения по поводу надёжности Германии в ситуации вокруг Украины.

«В Польше и других странах Восточной Европы многие задаются вопросом, какую игру ведёт Германия в украинском конфликте», — сказал Шинковский вель Сенк в интервью Deutsche Presse-Agentur во время визита в Берлин.

По его словам, есть сомнения в том, можно ли рассчитывать на Германию.

«Я бы хотел, чтобы эти сомнения не укреплялись, а устранялись. Нам нужны чёткие сигналы от Германии по этому поводу», — отметил польский замминистра.

В частности, заместитель главы МИД Польши потребовал от правительства Германии однозначного «нет» вводу в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» и быстрого одобрения поставок гаубиц из запасов бывшей ГДР из Эстонии на Украину.

«Мы находимся в особой ситуации. А в особой ситуации следует прибегать и к особым средствам, — сказал он, комментируя отказ Германии поставлять оружие Украине. — И поэтому мы ожидаем от правительства Германии сильных слов и сильных дел, а не затуманивания фактов».

Позиция Берлина

Напомним, ранее Берлин не раз заявлял, что не поддерживает экспорт летальных вооружений на Украину. Об этом, в частности, сообщал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Немецкое правительство на протяжении многих лет придерживается единой стратегии по этому вопросу. В том числе мы не экспортируем смертоносное оружие», — отметил он после встречи с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом в Берлине.

После этого Шольц ещё раз озвучил эту позицию немецкого правительства.

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Как отмечала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, она не считает «реалистичным предполагать», что такого рода поставки «могут изменить баланс военных сил».

В свою очередь, глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт сообщила, что отправка вооружений на Украину не способствует «деэскалации» напряжённости. По её словам, на этот счёт в правительстве ФРГ «сложилось единое мнение».

Однако, несмотря на многочисленные отказы Берлина, связанные с поставками вооружений Киеву, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти будут продолжать вести с немецкой стороной переговоры, в том числе по этому вопросу, «для достижения результата в интересах Украины».

Кроме того, по словам Кулебы, в отношениях Киева и Берлина настал «момент истины» по ряду «фундаментально важных вопросов для безопасности и будущего Украины как независимой страны и евро-атлантической безопасности в целом».

«Это поддержка самых мощных санкций против России со стороны Германии, это «Северный поток — 2», это вопрос поставок оружия», — сказал Кулеба в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV 24 января.

Ранее канцлер ФРГ выступил с призывом учитывать последствия для Запада при возможном введении санкций против России. По его словам, ни у кого не должно быть иллюзий, что есть такие антироссийские меры, которые не повлияли бы на сами западные страны.

Кроме того, как сообщает Bloomberg со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении агентства, правительство Германии добивается исключений для сектора энергетики на случай введения мер, блокирующих проведение российскими банками долларовых операций. Как отмечается, Германия обеспокоена тем, что, если не будет сделано это исключение, «под угрозой окажется поступление в Европу энергоносителей».

Здание бундестага

AFP

© Ina FASSBENDER

«Такая санкционная «оговорка» не исключит потенциальных мер против трубопровода «Северный поток — 2», который должен в ближайшие месяцы увеличить транспортировку российского газа в Германию по дну Балтийского моря», — информирует Bloomberg со ссылкой на источник.

Напомним, на Западе стали говорить о возможном введении новых санкций против России на фоне развёрнутой США и другими западными странами кампании по обвинению РФ в якобы готовящемся «нападении» на Украину. Москва неоднократно отрицала такого рода утверждения. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, они выдвигаются странами Запада, чтобы создать «информационное прикрытие для подготовки их собственных масштабных провокаций, в том числе военного характера» на украинской территории.

«Дошло до феноменальных масштабов»

Как отметил главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич, ситуация вокруг требований Варшавы в адрес Берлина относительно поставок оружия на Украину и «Северного потока — 2» в очередной раз доказывает, что в Польше «деградировала дипломатия» как способ взаимодействия с другими странами.

«Сейчас всё это дошло до феноменальных масштабов. Польский замминистра иностранных дел с какой-то стати требует от Берлина следовать воле Варшавы. В Польше возомнили, что могут диктовать свои условия Германии, обладающей ведущей ролью в ЕС и имеющей самую мощную экономику в объединении», — сказал эксперт в разговоре с RT.

По словам Межевича, требования Польши от Германии не сертифицировать «Северный поток — 2» выглядят «крайне нелепо».

«Если бы Варшава могла обеспечить немецких партнёров газом в таком же количестве, как этот газопровод, тогда такого рода призыв ещё можно было бы как-то понять. Но ведь польская сторона не может дать ничего подобного, она сама нередко стоит с протянутой рукой у входа в Берлин. И при таком раскладе её воззвания кажутся, мягко говоря, странными», — считает Межевич.

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По его мнению, Варшава в очередной раз выступила с претензиями в адрес Берлина, чтобы напомнить крупным странам — игрокам международной политики о своём существовании и амбициях.

«Ведь Польша не может оказать существенного влияния на ситуацию вокруг Украины, а потому пытается обратить на себя внимание всеми возможными способами. В ещё более карикатурном виде мы наблюдаем ту же стратегию у Киева, который хочет присесть за чужой стол, выдвигая свои претензии», — считает аналитик.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что в данном случае Польша выступает как «инструмент американской внешней политики».

«США поставляют свои вооружения на Украину и призывают то же самое делать другие страны. Резко отрицательно Вашингтон относится и к «Северному потоку — 2», и США настойчиво продавливают свою позицию по этому вопросу, в том числе и навязывая своё видение другим государствам Запада и Европы. Видимо, сейчас пришла очередь замглавы польского МИД выступить в качестве проводника американской политики», — отметил эксперт в беседе с RT.

Как пояснил Оленченко, следуя инструкциям Вашингтона, Варшава хочет показать, что может выступать наравне с Германией и быть лидером в Европе.

Президент Польши Анджей Дуда и глава Белого дома Джо Байден

AP

© Francois Walshaerts, Pool

«США хотят, чтобы у Польши был образ самостоятельного центра силы в ЕС, хотя ни политически, ни экономически Польша не может на это претендовать. Однако Вашингтону нужен некий противовес Германии в Евросоюзе, своеобразный центр, который бы полностью ему подчинялся. Потому что США раздражает то, что Берлин по ряду вопросов ведёт самостоятельную политику», — полагает аналитик.

При этом, как отметил Оленченко, заявления Варшавы относительно поставок оружия на Украину не будут восприняты всерьёз в Берлине.

«Германия не заинтересована в усугублении военного очага на Украине. И такой подход, по всей видимости, не укладывается в польское понимание стабильности и безопасности в Европе. Варшава не задумывается о том, что милитаризация Украины не укрепит безопасность в регионе, а скорее наоборот», — констатировал Оленченко.

Кроме того, он подчеркнул, что тема, связанная с Украиной, стала своего рода «катализатором» «своих» в НАТО для Польши и ряда других стран, включая балтийские республики.

«Например, Варшава активно присутствует на международной арене за счёт русофобии, а также антироссийской политики. И любой предлог, чтобы развить эту тему, для Польши выгоден. Поэтому в таком контексте польская сторона будет лишь наращивать количество своих претензий в адрес Германии», — заключил аналитик.