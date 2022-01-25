Bild: США требуют от ФРГ блокировать поставки сырья из России при эскалации вокруг Украины

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США потребовали от Германии взять на себя «ведущую роль» в блокаде поставок сырья из России в случае обострения конфликта на Украине.
Bild: США требуют от ФРГ блокировать поставки сырья из России при эскалации вокруг Украины
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Об этом сообщает Bild со ссылкой на собственную информацию.

Как указывает ТАСС, ссылаясь на немецкое издание, Вашингтон добивается от Германии, чтобы Берлин взял на себя «ведущую роль в блокаде» поставок сырья, в том числе — запуска «Северного потока — 2». Американцы раздражены нежеланием властей ФРГ отказываться от проекта.

Уточняется, что в целом новые санкции, которые предложили США союзникам, могут затронуть экспорт сырья и вооружений из России; предполагаемый ущерб для российской стороны, по сообщаемым данным, составит более $50 млрд. 

По имеющейся информации, соответствующий план представил в Берлине две недели назад директор ЦРУ Уильям Бёрнс.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США считают угрозу санкций более эффективным средством сдерживания России.

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