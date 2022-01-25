Bild: США требуют от ФРГ блокировать поставки сырья из России при эскалации вокруг Украины

США потребовали от Германии взять на себя «ведущую роль» в блокаде поставок сырья из России в случае обострения конфликта на Украине.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на собственную информацию.

Как указывает ТАСС, ссылаясь на немецкое издание, Вашингтон добивается от Германии, чтобы Берлин взял на себя «ведущую роль в блокаде» поставок сырья, в том числе — запуска «Северного потока — 2». Американцы раздражены нежеланием властей ФРГ отказываться от проекта.

Уточняется, что в целом новые санкции, которые предложили США союзникам, могут затронуть экспорт сырья и вооружений из России; предполагаемый ущерб для российской стороны, по сообщаемым данным, составит более $50 млрд.

По имеющейся информации, соответствующий план представил в Берлине две недели назад директор ЦРУ Уильям Бёрнс.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США считают угрозу санкций более эффективным средством сдерживания России.