Bild: США требуют от ФРГ блокировать поставки сырья из России при эскалации вокруг Украины
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Об этом сообщает Bild со ссылкой на собственную информацию.
Как указывает ТАСС, ссылаясь на немецкое издание, Вашингтон добивается от Германии, чтобы Берлин взял на себя «ведущую роль в блокаде» поставок сырья, в том числе — запуска «Северного потока — 2». Американцы раздражены нежеланием властей ФРГ отказываться от проекта.
Уточняется, что в целом новые санкции, которые предложили США союзникам, могут затронуть экспорт сырья и вооружений из России; предполагаемый ущерб для российской стороны, по сообщаемым данным, составит более $50 млрд.
По имеющейся информации, соответствующий план представил в Берлине две недели назад директор ЦРУ Уильям Бёрнс.
Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США считают угрозу санкций более эффективным средством сдерживания России.