США считают угрозу антироссийских санкций эффективнее немедленного применения

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Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США считают угрозу санкций более эффективным средством сдерживания России.
США считают угрозу антироссийских санкций эффективнее немедленного применения
  • AP
  • © Andrew Harnik

«По нашим оценкам, это более эффективно как средство сдерживания, чем нечто, применяемое заранее», — приводит РИА Новости её слова.

Также Псаки заявила, что администрация США пока не готова сообщить содержание ответов Вашингтона на предложения России по гарантиям безопасности.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что по итогам встречи министров иностранных дел ЕС 24 января не планируется объявлять о каких-либо антироссийских санкциях.

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