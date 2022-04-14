Bloomberg: Зеленский заявил главе ЕК, что Украине нужна помощь в размере $7 млрд в месяц
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Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что Зеленский также обсудил проблемы, с которыми сталкивается Украина при экспорте зерна.
Ранее глава ЕК заявила, что процесс присоединения к ЕС обычно растягивается на годы, но в экстраординарной ситуации, в которой находится Украина, возможны нестандартные шаги.
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT прокомментировал заявление главы ЕК.