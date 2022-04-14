Bloomberg: Зеленский заявил главе ЕК, что Украине нужна помощь в размере $7 млрд в месяц

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Киеву требуется $7 млрд в месяц в виде немедленной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и зарплат.
Bloomberg: Зеленский заявил главе ЕК, что Украине нужна помощь в размере $7 млрд в месяц
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  • © picture alliance

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что Зеленский также обсудил проблемы, с которыми сталкивается Украина при экспорте зерна.

Ранее глава ЕК заявила, что процесс присоединения к ЕС обычно растягивается на годы, но в экстраординарной ситуации, в которой находится Украина, возможны нестандартные шаги.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT прокомментировал заявление главы ЕК.

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