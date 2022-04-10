Член ОП Данюк назвал ритуальной риторикой заявление главы ЕК о вступлении Украины в ЕС

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT прокомментировал заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, что процесс присоединения к ЕС обычно растягивается на годы, но в экстраординарной ситуации, в которой находится Украина, возможны нестандартные шаги.

«На мой взгляд, это просто ритуальная риторика. Объективно, в ближайшей реальности ЕС, конечно, не готов принять Украину», — считает эксперт.

Он отметил, что причиной станет то, что на территории Украины ведутся боевые действия, а после спецоперации страна «будет в очень плачевном экономическом состоянии».

«Желание брюссельской бюрократии показать, что они не против вступления Украины, — это инструмент психологический, чтобы поддержать общество, которое грезит вступлением. В реальности Европа Украину и раньше не ждала, а сейчас тем более», — заключил собеседник RT.

Ранее глава ЕК прокомментировала возможность вступления Украины в Евросоюз.

По её словам, обычно этот процесс «занимает годы», но сейчас «Украина находится в экстраординарной ситуации, в которой ЕС должен принимать необычные меры».