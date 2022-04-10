Член ОП Данюк назвал ритуальной риторикой заявление главы ЕК о вступлении Украины в ЕС
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«На мой взгляд, это просто ритуальная риторика. Объективно, в ближайшей реальности ЕС, конечно, не готов принять Украину», — считает эксперт.
Он отметил, что причиной станет то, что на территории Украины ведутся боевые действия, а после спецоперации страна «будет в очень плачевном экономическом состоянии».
«Желание брюссельской бюрократии показать, что они не против вступления Украины, — это инструмент психологический, чтобы поддержать общество, которое грезит вступлением. В реальности Европа Украину и раньше не ждала, а сейчас тем более», — заключил собеседник RT.
Ранее глава ЕК прокомментировала возможность вступления Украины в Евросоюз.
По её словам, обычно этот процесс «занимает годы», но сейчас «Украина находится в экстраординарной ситуации, в которой ЕС должен принимать необычные меры».