Глава ЕК прокомментировала возможность вступления Украины в Евросоюз

Процесс присоединения к ЕС обычно растягивается на годы, но в экстраординарной ситуации, в которой находится Украина, возможны нестандартные шаги. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Для Украины самое важное — самим решить, что они хотят делать в будущем, как хотят строить свою страну. Они хотят вступить в Евросоюз», — цитирует РИА Новости фон дер Ляйен.

По её словам, обычно этот процесс «занимает годы».

«На Украине много надежд. Они принадлежат нашей европейской семье, вне всяких сомнений», — добавила глава ЕК.

Она подчеркнула, что «Украина находится в экстраординарной ситуации, в которой ЕС должен принимать необычные меры».

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам визита на Украину выступил за разрешение украинского кризиса «победой на поле боя».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание европейского политика.