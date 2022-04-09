Глава дипломатии ЕС Боррель выступил за разрешение украинского кризиса «военной победой»

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступил за разрешение украинского кризиса «победой на поле боя». Об этом он написал в своём Twitter по итогам визита на Украину.

«Эта война будет выиграна на поле боя», — написал глава европейской дипломатии.

Он напомнил о дополнительно выделенных ЕС €500 млн для закупки оружия, которое будет направлено Киеву.

«Поставки оружия будут адаптированы к потребностям Украины», — сказал Боррель.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС готов выделить дополнительно €500 млн на военное оборудование для Украины.

По его словам, это увеличит до €1,5 млрд «поддержку ЕС, уже предоставленную на военную технику для Украины».