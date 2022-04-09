Глава дипломатии ЕС Боррель выступил за разрешение украинского кризиса «военной победой»
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«Эта война будет выиграна на поле боя», — написал глава европейской дипломатии.
Он напомнил о дополнительно выделенных ЕС €500 млн для закупки оружия, которое будет направлено Киеву.
«Поставки оружия будут адаптированы к потребностям Украины», — сказал Боррель.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС готов выделить дополнительно €500 млн на военное оборудование для Украины.
По его словам, это увеличит до €1,5 млрд «поддержку ЕС, уже предоставленную на военную технику для Украины».