«Всегда будут настроены на сдерживание России»: как Запад подталкивает Финляндию и Швецию к вступлению в НАТО

Швеция и Финляндия должны воспользоваться возможностью и вступить в НАТО, пока Россия проводит спецоперацию на Украине, заявил бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен. В Москве неоднократно напоминали этим нейтральным странам о последствиях их вероятного членства в Организации Североатлантического договора. В частности, официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что в случае вступления в блок оба государства станут пространством противостояния НАТО с Россией. Эксперты отмечают, что Стокогльм и Хельсинки в принципе давно могли вступить в альянс, но жители этих стран были против. Сейчас же евроатлантические политики активно подталкивают их к этому решению, преследуя цель расширения НАТО на восток, добавляют аналитики.

Финляндия и Швеция должны воспользоваться возможностью и присоединиться к НАТО, пока Россия сосредоточена на проведении военной операции на Украине. Такое мнение в интервью американскому телеканалу CNBC выразил бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен.

«Что касается Финляндии и Швеции, мне кажется, именно сейчас у обеих стран появилась возможность присоединиться к НАТО, потому что внимание Путина сосредоточено на чём-то ещё», — заявил Расмуссен.

По его словам, если Стокгольм и Хельсинки решать подать заявки на членство в блоке, президент России «ничего не сможет с этим поделать».

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Вместе с тем даже при срочном порядке рассмотрения заявок процесс вероятного вступления в НАТО Швеции и Финляндии может занять несколько месяцев, так как потребуется прохождение документов через все 30 парламентов стран-членов блока, добавил датский политик. И в течение этого периода альянс должен будет гарантировать безопасность Стокгольма и Хельсинки, как если бы они уже являлись членами НАТО, полагает Расмуссен.

В свою очередь, директор ЦРУ Уильям Бёрнс на днях также высказался по поводу вступления этих стран в Организацию Североатлантического договора. Выступая на форуме, организованном газетой The Financial Times, он заявил, что позиция России не будет сдерживающим фактором для принятия Швеции и Финляндии в НАТО.

«Мы должны серьёзно относиться ко всем вопросам, которые он (Владимир Путин. — RT) поднимает, но, я думаю, ничего из этого не станет сдерживающим фактором, если Финляндия и Швеция решат двигаться в данном направлении, а НАТО потом решит увеличить количество членов и включить их», — цитирует ТАСС директора ЦРУ.

Атлантический фронт

Стоит отметить, что представители политического истеблишмента США и Европы ранее уже делали заявления о том, что ожидают от Стокгольма и Хельсинки скорейшего присоединения к альянсу. Причём такие тезисы звучали ещё до начала спецоперации на Украине.

Тот же Андерс Фог Расмуссен в январе 2022 года заявлял, что решение по заявке этих стран может быть принято в кратчайшие сроки.

«Если Финляндия и Швеция подадут заявку на членство, мы можем принять решение буквально за один день. Вы можете стать государством — членом НАТО уже на следующий день, потому что соответствуете всем необходимым критериям», — заявил Расмуссен в комментарии финскому порталу Yle.

Схожую позицию в начале года озвучила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

«Я работала при пяти администрациях и, мне кажется, мы всегда говорили Финляндии и Швеции: «В любой момент, когда вы захотите обсудить членство в НАТО, мы готовы это сделать», — сказала Нуланд на брифинге в Госдепе США.

При этом, по её словам, в процессе принятия этих государств в блок необходимо определить, насколько они соответствуют стандартам НАТО.

«Очевидно, что они — давно установившиеся, стабильные демократии. Так что диалог с ними будет несколько отличаться от ведущегося со странами, которые ещё только совершают переход к демократическим системам и решают такие серьёзные проблемы, как коррупция, реформирование экономики и стабильность демократии», — подчеркнула Нуланд.

Йенс Столтенберг

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Эту повестку неоднократно продвигал и нынешний генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. В конце апреля он в очередной раз заявил, что Финляндию и Швецию примут в НАТО «с распростертыми объятиями».

«Финляндия и Швеция — наши ближайшие партнёры. Это сильные и зрелые демократии, члены Европейского союза, и мы сотрудничаем с Финляндией и Швецией уже много лет. Нам известно, что их вооружённые силы соответствуют стандартам НАТО», — заявил Столтенберг на совместной пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Метсолой.

Генсек альянса добавил, что, если Стокгольм и Хельсинки решат подать заявку, их «ждёт тёплый приём». Также, по его словам, им стоит ожидать, что процедура вступления пройдёт быстро.

Отказ от нейтральности

Напомним, после окончания Второй мировой войны Швеция и Финляндия находились в статусе нейтральных стран, который они сохранили даже после распада Варшавского блока и завершения холодной войны. Однако в последнее время отношение населения обеих стран к возможному отказу от нейтрального статуса стало меняться.

Так, согласно данным опроса общественного мнения, проведённого институтом Novus и опубликованного 21 апреля, 51% шведов высказались за вступление страны в НАТО. Неделей ранее, по данным этого же института, за присоединение к блоку проголосовали 45% опрошенных.

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В свою очередь, в Финляндии, согласно данным опроса организации Kantar TNS, проведённому по заказу газеты Helsingin Sanomat 22—27 апреля, число сторонников вступления в НАТО выросло до 65%. Аналогичный опрос, проведённый Kantar TNS с 18 по 23 марта, показал, что за членство в блоке выступали 54% финнов.

В России неоднократно подчёркивали, что вступление этих стран в Североатлантический альянс приведёт к повышению напряжённости в регионе. Так, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в середине апреля отмечал, что отказ Швеции и Финляндии от нейтрального статуса напрямую поставит под вопрос безъядерный статус Балтики.

«Если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяжённость сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое. Естественно, эти границы придётся укреплять. Серьёзно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива. В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет — баланс должен быть восстановлен», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью испанскому изданию ABC заявила, что суть существования НАТО — «геополитическая конфронтация с Россией», и любая страна, присоединившаяся к альянсу, будет вовлечена в это противостояние.

«В случае вступления Финляндии и Швеции в альянс они превратятся в пространство противостояния Североатлантического блока с Россией со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе для наших испытанных временем добрососедских отношений», — отметила Захарова.

МИД России

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Дипломат добавила, что НАТО уже давно ведёт активную «обработку» этих двух стран.

«Чтобы радикально повлиять на политику государств, НАТО старательно лепила из России образ врага. Хотя на деле именно альянс создавал угрозу безопасности нашей страны. Мы предупреждаем наших соседей из Северной Европы о том, что их втягивание в натовскую орбиту грозит разбалансировкой системы европейской безопасности регулярно и довольно давно. Это не «тема последних недель», — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

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Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT отметил, что Швеция «хоть и была нейтральной страной, всегда следовала в русле политики НАТО и западных стран», тогда как Финляндию и Россию всегда связывали тесные дружеские и взаимовыгодные экономические отношения.

«Мы рассчитывали, что это страна дружественная нам, и относились к ней как к другу, без каких-либо планов агрессивного характера. Став членом НАТО, Финляндия потеряет такой статус. Она не может состоять в НАТО и считать себя дружественной России... Мне кажется, что это не в пользу народа Финляндии и не в пользу наших отношений», — добавил Джабаров.

Политика сдерживания

Внешние рекомендации нейтральным странам по членству в НАТО со стороны бывших и нынешних функционеров этого блока, а также других представителей атлантического истеблишмента являются неуместными, считает член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор в отставке Павел Золотарёв.

«Для руководства НАТО не совсем корректно так подгонять страны к вступлению в альянс. Мы ранее уже наблюдали, к чему приводят попытки такой интенсивной интеграции в состав блока на примере Грузии и Украины. Это внутреннее дело государств, и внешние рекомендации и пожелания неуместны, тем более в данной ситуации», — подчеркнул эксперт в комментарии RT.

По его словам, демонстрируемый сейчас рост интереса этих стран к членству в НАТО объясняется эмоциональной реакцией на ситуацию вокруг Украины, а не рациональным решением.

НАТО

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В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что заявления, которые делает Расмуссен и другие западные политики, призваны форсировать определённые события, выгодные Вашингтону.

«Никакого окна возможностей нет, потому что оно существовало всегда: НАТО всегда хотело, чтобы Швеция с Финляндией присоединились к нему. Они просто не могли это сделать, поскольку общественно-политическое мнение не было настроено на вступление в альянс», — отметил политолог.

При этом НАТО всегда будет выступать за расширение, так как блок хочет контролировать как можно больше военного пространства, пояснил Брутер.

«Они всегда будут настроены на сдерживание России и всегда будут создавать информационную картинку, где их все поддерживают и все единым фронтом двигаются на Москву. Сейчас Швеция и Финляндия — это хороший шанс для альянса подкрепить свои намерения. Поэтому он и подгоняет их, говоря про окно возможностей», — подчеркнул эксперт.

На стабильность в регионе это может повлиять только в негативном ключе, добавил Брутер.

«Пока Запад будет считать, что он может сдерживать Россию и дальше, он будет двигаться в этом направлении. Только после того, как он начнёт бояться ответа со стороны России, он будет вести себя умеренней», — заключил аналитик.