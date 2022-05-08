В Совфеде поддержали заявление посла Степанова о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление посла России в Канаде Олега Степанова о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
В Совфеде поддержали заявление посла Степанова о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Я абсолютно согласен с мнением нашего посла. Швеция, хоть и была нейтральной страной, однако всегда следовала в русле политики НАТО и западных стран», — сказал сенатор.

Он также выразил искренние сожаления по поводу решения Финляндии о вступлении в НАТО.

«Россияне тепло относились к народу Финляндии, а финны постоянно приезжали к нам. Очень тесными были экономические связи, причём взаимовыгодные…Мы рассчитывали, что это страна дружественная нам, и относились к ней как к другу, без каких-либо планов агрессивного характера. Став членом НАТО, Финляндия потеряет такой статус. Она не может состоять в НАТО и считать себя дружественной России. Очень жаль. Мне кажется, что это не в пользу народа Финляндии и не в пользу наших отношений», — добавил Джабаров.

Ранее российский посол в Канаде Олег Степанов заявил, что возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО поставит их в ситуацию, при которой они будут вынуждены относиться к России как к противнику, что, в свою очередь, повлечёт за собой аналогичную корректировку в отношениях со стороны Москвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить