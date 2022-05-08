В Совфеде поддержали заявление посла Степанова о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление посла России в Канаде Олега Степанова о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

«Я абсолютно согласен с мнением нашего посла. Швеция, хоть и была нейтральной страной, однако всегда следовала в русле политики НАТО и западных стран», — сказал сенатор.

Он также выразил искренние сожаления по поводу решения Финляндии о вступлении в НАТО.

«Россияне тепло относились к народу Финляндии, а финны постоянно приезжали к нам. Очень тесными были экономические связи, причём взаимовыгодные…Мы рассчитывали, что это страна дружественная нам, и относились к ней как к другу, без каких-либо планов агрессивного характера. Став членом НАТО, Финляндия потеряет такой статус. Она не может состоять в НАТО и считать себя дружественной России. Очень жаль. Мне кажется, что это не в пользу народа Финляндии и не в пользу наших отношений», — добавил Джабаров.

Ранее российский посол в Канаде Олег Степанов заявил, что возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО поставит их в ситуацию, при которой они будут вынуждены относиться к России как к противнику, что, в свою очередь, повлечёт за собой аналогичную корректировку в отношениях со стороны Москвы.