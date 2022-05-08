Посол России Степанов предупредил о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО

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Возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО поставит их в ситуацию, при которой они будут вынуждены относиться к России как к противнику, что повлечёт за собой аналогичную корректировку в отношениях со стороны Москвы.
Посол России Степанов предупредил о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО
  • Legion-Media
  • © ALEXANDROS MICHAILIDIS/Alamy Live News

Такое мнение выразил российский посол в Канаде Олег Степанов.

«Финляндия и Швеция будут поставлены в положение, при котором им придётся относиться к России как к противнику», — цитирует РИА Новости дипломата.

По его словам, России также придётся изменить её восприятие прежде нейтральных стран в сторону плацдарма угрозы со стороны НАТО.

Посол подчеркнул, что «в такой парадигме можно забыть о безъядерном статусе Балтийского региона».

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин в интервью японской деловой газете Nikkei заявила, что решение о вступлении страны в Североатлантический альянс скоро будет принято.

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поддержку Финляндии и Швеции, если те решат вступить в НАТО.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 14 апреля отмечал, что, если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяжённость сухопутных границ альянса с Россией вырастет более чем вдвое.

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