Премьер Финляндии заявила, что решение о вступлении страны в НАТО скоро примут

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Премьер-министр Финляндии Санна Марин в интервью японской деловой газете Nikkei заявила, что решение о вступлении страны в Североатлантический альянс скоро будет принято.
Премьер Финляндии заявила, что решение о вступлении страны в НАТО скоро примут
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«Думаю, что решение о вступлении в НАТО будет принято в самое ближайшее время», — цитирует её ТАСС.

Также Марин считает, что в связи с событиями на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией как прежде».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поддержку Финляндии и Швеции, если те решат вступить в НАТО.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 14 апреля отмечал, что, если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяжённость сухопутных границ альянса с Россией вырастет более чем вдвое.

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