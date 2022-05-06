Премьер Финляндии заявила, что решение о вступлении страны в НАТО скоро примут

Премьер-министр Финляндии Санна Марин в интервью японской деловой газете Nikkei заявила, что решение о вступлении страны в Североатлантический альянс скоро будет принято.

«Думаю, что решение о вступлении в НАТО будет принято в самое ближайшее время», — цитирует её ТАСС.

Также Марин считает, что в связи с событиями на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией как прежде».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поддержку Финляндии и Швеции, если те решат вступить в НАТО.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 14 апреля отмечал, что, если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяжённость сухопутных границ альянса с Россией вырастет более чем вдвое.