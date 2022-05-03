Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поддержку Финляндии и Швеции, если те решат вступить в НАТО.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Для нас очевидно: если эти обе страны решат, что хотят быть в составе НАТО, то они могут рассчитывать на нашу поддержку», — отметил Шольц по итогам переговоров с премьер-министрами обеих стран.

Как добавил канцлер, Швеция и Финляндия должны принимать решения самостоятельно, но все члены правительства ФРГ поддержат такое решение.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 14 апреля отмечал, что, если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяжённость сухопутных границ альянса с Россией вырастет более чем вдвое.

В Кремле заявили, что альянс НАТО является инструментом, заточенным на конфронтацию, его дальнейшее расширение не принесёт дополнительной безопасности на Европейский континент.