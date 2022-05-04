Захарова: при вступлении в НАТО Финляндия и Швеция станут полем противостояния с Россией

При присоединении к Североатлантическому альянсу Финляндия и Швеция станут пространством противостояния НАТО с Россией. Об этом в интервью испанской газете «А-Бэ-Сэ» рассказала представитель МИД России Мария Захарова.

Интервью опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В случае вступления Финляндии и Швеции в альянс они превратятся в пространство противостояния Североатлантического блока с Россией со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе для наших испытанных временем добрососедских отношений. К этому ли стремятся народы Швеции и Финляндии?» — заявила Захарова.

Она также предупредила, что «втягивание» Швеции и Финляндии «в натовскую орбиту» чревато разбалансировкой системы европейской безопасности.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее отмечал, что если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, то протяжённость сухопутных границ альянса с Россией вырастет более чем вдвое.

В Кремле заявили, что НАТО является инструментом, заточенным на конфронтацию, его дальнейшее расширение не принесёт дополнительной безопасности на Европейский континент.