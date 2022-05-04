Глава российской делегации в Вене предупредил о негативных последствиях расширения НАТО

Возможное вступление в НАТО новых членов чревато негативными последствиями для мира и стабильности в Европе. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Потенциальные новые члены альянса из числа пока ещё нейтральных государств также автоматически окажутся на натовской «передовой» и будут вынуждены «держать равнение», следуя блоковой дисциплине. Негативные последствия для мира и стабильности в Европе, да и для их собственной безопасности, будут очевидны», — приводит его слова РИА Новости.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 14 апреля отмечал, что если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, то протяжённость сухопутных границ альянса с Россией вырастет более чем вдвое.

В Кремле заявили, что альянс НАТО является инструментом, заточенным на конфронтацию, его дальнейшее расширение не принесёт дополнительной безопасности на Европейский континент.