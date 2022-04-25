«Опасность эскалации напряжённости»: как НАТО продолжает продвигаться к границам России

В рамках коллективной обороны Североатлантического альянса Дания начала процесс переброски боевой группы в Латвию, сообщает пресс-служба Минобороны королевства. Как подчеркнули в ведомстве, Копенгаген становится одним из крупнейших участников наращивания оборонительных возможностей НАТО в Балтийском регионе, отправляя туда до 1 тыс. военных, несколько сотен автомобилей и другой боевой техники. По мнению экспертов, за счёт Копенгагена НАТО продолжает наращивать своё присутствие на восточном направлении вблизи российских границ, тем самым создавая ещё большую напряжённость в регионе.

Дания начала перебрасывать боевую группу в Латвию в рамках коллективной обороны НАТО, сообщает пресс-служба Минобороны королевства.

По данным ведомства, несколько сотен автомобилей и иной военной техники будут доставлены из казарм и других мест дислокации в порт Кёге, откуда они последуют к латвийским территориям в соответствии с принятым Копенгагеном решением о выделении боевой группы в размере батальона численностью до 1 тыс. человек.

Также по теме «Напряжённость растёт»: как в России оценили решение НАТО направить дополнительные силы в Восточную Европу Решение НАТО увеличить своё присутствие в Восточной Европе приводит к усилению напряжённости в регионе, заявил Дмитрий Песков. Он...

Как подчеркнули в Минобороны Дании, королевство становится одним из крупнейших участников наращивания оборонительных возможностей НАТО в Балтийском регионе. В ведомстве напомнили, что в последний раз датская сторона отправляла батальон с таким значительным количеством личного состава десять лет назад в Афганистан, а в Европе такого рода военное присутствие Дании было в Косове ещё в 1999 году.

В оборонном ведомстве королевства также отметили, что, помимо отправки батальонной группы в Латвию, датские военнослужащие находятся в бригаде НАТО, развёрнутой в Эстонии.

Наращивание своего военного присутствия вблизи границ России в датском Минобороны связывают с «российской угрозой». По мнению главы этого ведомства Мортена Бёдскова, Россия — это «серьёзный вызов в области политики безопасности для Дании и остальной Европы».

«Дания берёт на себя ответственность за европейскую безопасность и вносит один из крупнейших вкладов в дело наращивания сил НАТО на востоке. Мы берём на себя ту ответственность, какую должен принимать на себя основной союзник», — цитирует ТАСС главу Минобороны Дании.

У российских рубежей

Напомним, 24 марта главы государств и правительств Североатлантического альянса выступили с совместным заявлением об активизации планов обороны НАТО «в ответ на действия России». В итоге на восточном фланге альянса были развёрнуты подразделения сил реагирования и контингент численностью 40 тыс. военных. Кроме того, как говорилось в сообщении, в этом регионе присутствуют значительные военно-воздушные и военно-морские силы и средства «под непосредственным командованием НАТО».

«Мы также создаём четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии», — отмечалось в заявлении НАТО.

Пресс-конференция президента США Джо Байдена после саммита глав государств и правительств НАТО 24 марта

AP

© Markus Schreiber

Позднее, 9 апреля, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в интервью газете The Telegraph, что на фоне спецоперации России на Украине блок планирует полномасштабное развёртывание постоянных военных сил на восточном фланге, чтобы в будущем противостоять «российской агрессии».

«Мы попросили наших военачальников представить варианты так называемой перезагрузки, долгосрочной адаптации НАТО. Ожидаю, что руководство альянса примет решения по этому вопросу в рамках предстоящей июньской встречи на саммите НАТО в Мадриде», — отметил Столтенберг.

12 апреля пресс-служба Североатлантического альянса сообщила, что страны — члены НАТО и партнёры блока Финляндия и Швеция «провели неделю интенсивного сотрудничества» в воздушном пространстве Эстонии в рамках манёвров Ramstein Alloy. По данным пресс-службы, помимо ВВС Финляндии и Швеции, в манёврах приняли участие экипажи и самолёты из Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Турции, Франции, Чехии и Эстонии.

«Эти регулярные учения НАТО были сосредоточены на реальных сценариях, с которыми приходится иметь дело военнослужащим, осуществляющим миссию НАТО по воздушному патрулированию в регионе стран Балтии», — говорилось в сообщении, размещённом на сайте альянса.

В документе отмечается, что во время тренировок военнослужащие отработали приёмы воздушного боя, дозаправку в воздухе, а также «идентификацию и сопровождение потерявшего связь самолёта».

«Учения дали возможность провести совместную учебную подготовку и повысить способность Военно-воздушных сил НАТО действовать как совместно, так и с партнёрами», — заявили в пресс-службе альянса.

«Стоит ожидать провокаций»

Как отметил в разговоре с RT военный эксперт Алексей Леонков, действия стран НАТО, в частности Дании, которая начала переброску боевой группы в Латвию, следует расценивать как меры, направленные против России.

«Таким образом они подготавливают свои войска к возможному конфликту у границ РФ. Помимо переброски войск, государства блока провели и учения у российских границ, и таких тренировок становится всё больше. При этом чаще всего такие манёвры имеют антироссийскую направленность. Не стоит забывать и о том, что в странах Прибалтики постоянно находится контингент стран НАТО, который там присутствует на ротационной основе», — напомнил аналитик.

Прибытие на восточный фланг НАТО датского контингента свидетельствует о том, что Североатлантический альянс продолжает наращивать своё присутствие вблизи российских границ и создаёт ещё большую напряжённость в Балтийском регионе, подчеркнул эксперт.

Венные учения в Латвии, 11 марта 2022 года

AP

© Martins Zilgalvis/F64

«Альянс занимается этим уже давно, постепенно накапливая свои силы у границ РФ. Но сейчас весь этот процесс идёт более интенсивно. Блок проводит учения, контингент уходит, а техника остаётся на складах в Прибалтике и Польше. То есть, если НАТО понадобится перебросить туда свой личный состав, это можно будет сделать даже скрытно, поскольку технику не придётся транспортировать, она уже будет развёрнута», — пояснил Леонков.

По словам эксперта, с учётом такой активности НАТО Министерство обороны России работает над увеличением военного потенциала на западных границах.

«В этой части РФ идёт регулярное обновление военной техники и вооружений. Кроме того, там выстроена эшелонированная система ПВО, находятся передвинутые к границам воинские части. У РФ там большие контингенты сухопутных войск и воздушно-космических сил, а также Балтийский флот», — пояснил аналитик.

Вместе с тем, по прогнозам эксперта, напряжённость на западных рубежах России и на восточном флаге НАТО будет лишь нарастать.

Также по теме «Лукавая структура»: какое место может занять Россия в новой стратегической концепции НАТО Стратегическую концепцию НАТО необходимо обновить и чётко указать в ней, что Россия представляет собой главную угрозу безопасности...

«В Балтийском регионе я пока не вижу предпосылок к разрядке напряжённости. Скорее наоборот, она будет увеличиваться. Стоит ожидать и провокаций со стороны блока или каких-либо инцидентов из-за увеличения числа натовских военных у наших границ. Их целью может быть дискредитация российских вооружённых сил и демонизация России», — допустил эксперт.

В свою очередь, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что в НАТО настолько сильны антироссийские настроения, что даже такая небольшая и не обладающая серьёзными военными ресурсами страна, как Дания, стремится к реализации своих задач в рамках блока и продвижению к границам России.

«Это не может не вызвать обеспокоенность Москвы, поскольку мы фактически наблюдаем значительное насыщение территорий рядом с РФ вооружёнными силами государств НАТО. При этом Дания — не просто небольшое королевство, эта страна в лидерах по шкале русофобии и уровню агрессивности информационной войны против России», — заявил аналитик в беседе с RT.

Шаповалов напомнил, что НАТО разворачивает свою военную инфраструктуру у рубежей РФ уже много лет, особенно, по его словам, это касается Балтийского региона.

«Мы видим, что Латвия, Литва и Эстония превращаются в полигон и форпост Североатлантического альянса, где место туристов занимают военные. Если недавно эти страны были туристической провинцией Европы, то теперь они превращаются в одну большую военную базу НАТО, развёрнутую для противодействия России», — подчеркнул эксперт.

И чем больше своих военных НАТО дислоцирует у границ РФ, тем более тревожной будет ситуация у её рубежей, уверен аналитик.

«Серьёзная опасность эскалации напряжённости существует, но Москва на это реагирует адекватно: западные границы России надёжно защищены, нет никакой потенциальной угрозы, с которой РФ не смогла бы справиться. Россия обладает высоким потенциалом для отражения всех возможных атак», — заключил аналитик.