«Лукавая структура»: какое место может занять Россия в новой стратегической концепции НАТО

Стратегическую концепцию НАТО необходимо обновить и чётко указать в ней, что Россия представляет собой главную угрозу безопасности альянса. Об этом заявил глава МИД Румынии Богдан Ауреску в преддверии брюссельского саммита глав дипломатии стран — членов альянса. Ранее в России неоднократно сообщали, что НАТО игнорирует принцип неделимости безопасности и приближает свою военную инфраструктуру к границам РФ, что является для Москвы неприемлемым. Эксперты, со своей стороны, напоминают, что Североатлантический альянс воспринимает РФ как угрозу довольно давно. С точки зрения аналитиков, в обозримой перспективе разногласия между НАТО и Россией будут лишь углубляться.

Стратегическую концепцию НАТО следует обновить, чётко указав в ней, что главную угрозу безопасности альянса представляет Россия. Об этом заявил глава МИД Румынии Богдан Ауреску перед саммитом глав МИД стран блока в Брюсселе.

«Нам нужна новая стратегическая концепция, соответствующая сегодняшней реальности — ухудшившейся из-за российской агрессии на Украине ситуации в области безопасности. В этом документе следует чётко указать, что Россия представляет собой главную угрозу безопасности альянса. В новой стратегической концепции должно также быть отражено укрепление позиции сдерживания и обороны на восточном фланге НАТО, и не только на нём», — заявил Ауреску.

Также по теме Военное присутствие: зачем США направляют дополнительные силы в Европу Соединённые Штаты отправляют дополнительные военные силы в Румынию, Польшу и Германию, сообщил официальный представитель Пентагона...

Кроме того, по его словам, НАТО следует сосредоточиться на укреплении устойчивости союзников и инновационной повестке дня в отношениях с партнёрами по альянсу.

Напомним, накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок якобы был готов к действиям России на Украине и в день начала российской спецоперации привёл в действие свои оборонные планы, разместив дополнительный контингент на восточном фланге.

«Сейчас в восточной части альянса насчитывается 40 тыс. военнослужащих, действующих под командованием НАТО. Кроме того, в Европе присутствуют войска США общей численностью 100 тыс. человек. Другие союзники также расширили своё присутствие. Это говорит о том, что мы действительно не первый год адаптируемся к агрессивным действиям России», — сказал Столтенберг.

«Машина конфронтации»

Между тем Россия неоднократно подчёркивала, что усиление присутствия НАТО на её границах неприемлемо. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что альянс фактически обманом убедил российскую сторону в отсутствии намерений расширить зону своего влияния на восток. Об этом российский лидер напомнил в декабре 2021 года на фоне диалога между США и РФ по выработке гарантий безопасности в Европе.

«Ни одного дюйма на восток», — сказали нам в 1990-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии, сейчас в Польше появляются соответствующие системы», — сказал глава государства в ходе ежегодной пресс-конференции.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон

AP

© Thibault Camus

Тогда президент отметил, что Россия будет делать в связи с этим то, что считает нужным, а именно — обеспечивать свою безопасность.

Позднее, на пресс-конференции по итогам переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном в начале февраля, Владимир Путин отверг утверждение западных политиков и лидеров стран НАТО о том, что альянс является оборонительным.

Также по теме «Страшный сон Запада»: почему США обеспокоены возможной поддержкой России со стороны Китая США обеспокоены возможной поддержкой России со стороны Китая. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По её словам,...

«Хотел бы отметить и то, что Россию по-прежнему пытаются успокаивать рассуждениями о том, что НАТО — мирная, сугубо оборонительная организация, сугубо оборонительный союз. В том, насколько это соответствует действительности, на собственном опыте убедились граждане многих государств — имею в виду Ирак, Ливию, Афганистан, ну и, собственно говоря, соответствующая военная крупномасштабная операция в отношении Белграда без санкций Совета безопасности ООН», — напомнил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что в военной стратегии НАТО от 2019 года Россия прямо называлась главной угрозой безопасности и противником альянса. Путин также обратил внимание и на то, что главные предложения России по гарантиям безопасности в Европе, направленные США и НАТО, остались без ответа.

«Я не буду вскрывать каждую статью, но по всем ключевым вопросам: нераспространение НАТО, неразмещение ударных систем возле наших границ, возвращение инфраструктуры НАТО к 1997 году, — ни по одному из этих пунктов не просто нет позиции и даже ответа «нет» или «да». Впечатление, что мы даже не ставили эти вопросы. Их просто обошли», — сказал Путин.

Позднее, в своём обращении к россиянам 21 февраля, российский лидер сообщил, что в 2000 году спрашивал у президента США Билла Клинтона о возможности вступления РФ в альянс. Путин отметил, что реакция на его вопрос была весьма сдержанной, а реальное отношение Североатлантического альянса к России проявилось в его дальнейших действиях.

Уже после начала спецоперации на Украине пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу PBS подчеркнул, что Россия не намерена наносить удары или атаковать страны — члены НАТО.

При этом он подчеркнул, что альянс является «не машиной для сотрудничества и обеспечения безопасности, а машиной конфронтации».

«Разошлись на многие десятилетия»

Стоит отметить, что руководство альянса, кроме упоминания в негативном контексте России, всё чаще заявляет и об угрозе, которая якобы исходит от Китая. Эти обвинения усилились после того, как Пекин воздержался от осуждения спецоперации России и призвал все стороны к диалогу.

«Мы видим, что Китай не желает осудить агрессию России и стал вместе с Москвой ставить под вопрос право наций самим выбирать свой путь», — заявил генсек альянса Столтенберг 5 апреля.

Встреча глав МИД стран НАТО

AP

© Olivier Matthys

Говоря о формировании новой стратегической концепции НАТО, Столтенберг подчеркнул, что «впервые в ней также придётся учесть растущее влияние и политику принуждения Китая на мировой арене», так как он «представляет собой системный вызов нашей безопасности и нашим демократиям».

При этом аналитики уверены, что НАТО уже давно планировало переформулировать свою стратегическую концепцию таким образом, чтобы РФ и КНР были названы в ней главными антагонистами альянса. Поэтому, как отметил в беседе с RT ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков, заявления главы МИД Румынии стали лишь повторением очевидного.

«Но после известных событий, связанных со спецоперацией России на Украине, в альянсе сейчас предлагают значительно ужесточить позицию по отношению к Москве. Что касается Румынии, то они предлагают, естественно, сместить акцент в свою пользу на безопасность Черноморского региона, учитывая, что Бухарест также стремится занять более весомую позицию в блоке», — пояснил Ермаков.

Аналогичной точки зрения придерживается и редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин. В разговоре с RT он предположил, что реальные лидеры альянса не будут особо считаться с мнением румынской стороны.

«Это карликовое государство, которое пытается делать громкие заявления на общем уровне, поднимая свой статус», — утверждает аналитик.

В то же время он обратил внимание на то, что Россия уже давно обозначена геополитическим противником НАТО и в обозримой перспективе это вряд ли изменится.

Также по теме Тренд на сдерживание России: почему в Финляндии заявили о готовности обсуждать вступление в НАТО Финляндия готова обсуждать вступление в НАТО на парламентском уровне, так как отношение населения страны к этому вопросу изменилось,...

«В отличие от Варшавского договора, который перестал существовать, альянс никак не изменился со времён холодной войны и не трансформировал свою политику. Это очень «лукавая структура». Когда Россия призывала блок воздержаться от расширения на восток, в НАТО указывали, что у них коллегиальная форма управления и возможности на всех повлиять нет. Понятно, что это неправда. И что бы они сейчас ни говорили, и так очевидно, что мы разошлись на многие десятилетия», — констатировал эксперт.

Сергей Ермаков, со своей стороны, напомнил, что блок провозгласил курс на сдерживание России ещё в 2014 году на саммите в Уэльсе.

«Тогда альянс заявил, что он отказывается от модели стратегического партнёрства с Россией и будет следовать именно политике так называемого двухтрекового подхода — сдерживания и диалога в одном флаконе. Но на самом деле мы видели, конечно, преимущественно сдерживание. Сейчас на концептуальном уровне будет ещё меньше диалога», — прогнозирует аналитик.

Он также полагает, что сложившейся на данный момент ситуации можно было бы избежать, если бы альянс задумался о том, как он выстраивает свою архитектуру безопасности, ещё в 2010 году, когда была принята предыдущая стратегическая концепция.

Дмитрий Литовкин, в свою очередь, уверен, что пытаться получить от НАТО какие-либо гарантии бесполезно, несмотря на то что предложения России по ситуации с безопасностью в Европе были наиболее приемлемым вариантом разрешения противоречий.