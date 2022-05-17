Лавров: у России есть информация, что Вашингтон и Лондон «ведут» украинских переговорщиков

Украинскую переговорную группу «ведут» Лондон и Вашингтон — такая информация поступает России по нескольким каналам, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, «украинская самодеятельность», которая проявилась в передаче России приемлемых принципов достижения договорённостей, «не была поддержана на Западе».

«И у нас есть по разным каналам поступающая информация, что «ведут» украинских переговорщиков и регулируют их свободу манёвра Вашингтон и Лондон особенно. Возможно даже, имея непосредственно представителей на украинской территории», — добавил Лавров.

13 мая президент России Владимир Путин дал оценку состоянию дел на переговорах Москвы и Киева, которые, «по сути, заблокированы» украинской стороной.