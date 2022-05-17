Лавров: у России есть информация, что Вашингтон и Лондон «ведут» украинских переговорщиков
- РИА Новости
По его словам, «украинская самодеятельность», которая проявилась в передаче России приемлемых принципов достижения договорённостей, «не была поддержана на Западе».
«И у нас есть по разным каналам поступающая информация, что «ведут» украинских переговорщиков и регулируют их свободу манёвра Вашингтон и Лондон особенно. Возможно даже, имея непосредственно представителей на украинской территории», — добавил Лавров.
13 мая президент России Владимир Путин дал оценку состоянию дел на переговорах Москвы и Киева, которые, «по сути, заблокированы» украинской стороной.