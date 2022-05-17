Замглавы МИД России Руденко заявил, что Киев фактически вышел из переговорного процесса

Переговоры между Россией и Украиной не идут, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко на полях конференции клуба «Валдай».

«Нет, переговоры не продолжаются. Украина вышла фактически из переговорного процесса. Ни в каком виде (переговоры не идут. — RT)», — цитирует его РИА Новости.

Руденко добавил, что Киев никак не ответил на российский проект договора.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин дал оценку состоянию дел на переговорах между Москвой и Киевом, заявив, что они, «по сути, заблокированы» украинской стороной.