Замглавы МИД России Руденко заявил, что Киев фактически вышел из переговорного процесса

Короткая ссылка
Переговоры между Россией и Украиной не идут, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко на полях конференции клуба «Валдай».
Замглавы МИД России Руденко заявил, что Киев фактически вышел из переговорного процесса
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Нет, переговоры не продолжаются. Украина вышла фактически из переговорного процесса. Ни в каком виде (переговоры не идут. — RT)», — цитирует его РИА Новости.

Руденко добавил, что Киев никак не ответил на российский проект договора.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин дал оценку состоянию дел на переговорах между Москвой и Киевом, заявив, что они, «по сути, заблокированы» украинской стороной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить