Замглавы МИД России Руденко заявил, что Киев фактически вышел из переговорного процесса
- Gettyimages.ru
- © Anadolu Agency
«Нет, переговоры не продолжаются. Украина вышла фактически из переговорного процесса. Ни в каком виде (переговоры не идут. — RT)», — цитирует его РИА Новости.
Руденко добавил, что Киев никак не ответил на российский проект договора.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин дал оценку состоянию дел на переговорах между Москвой и Киевом, заявив, что они, «по сути, заблокированы» украинской стороной.