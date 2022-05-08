«Киев говорил держаться»: пленные полковники ВСУ — о зарубежных инструкторах, обещаниях руководства и жестокости «Азова»

Киев обещал силам ВСУ в Мариуполе помощь отрядов деблокации, но она так и не пришла. Об этом в интервью RT заявили находящиеся в плену на территории ДНР полковники ВСУ Баранюк и Кормянков. Они также рассказали об участии зарубежных инструкторов в подготовке украинских военных и о жестоком отношении боевиков «Азова» к мирным жителям.

Иностранные инструкторы занимались подготовкой украинских военных. Эту информацию в интервью RT подтвердил полковник Владимир Баранюк, украинский военачальник, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты с 2021 года, имеющий звание Героя Украины с 2022-го.

Находящийся в плену киевский военнослужащий утвердительно ответил на прямой вопрос о тренировке украинских военных под началом зарубежных инструкторов.

«Да, есть военные миссии на Украине. Британские, канадские. Они вообще известные. В основном эта подготовка касалась тактической подготовки на уровне оборонительной тактики, до отделения там включительно. Тактическая медицина. Процесс планирования какой-то деятельности. Да и, пожалуй, всё», — сказал Баранюк.

Вместе с тем пленный украинский полковник высказался о непосредственном участии зарубежных наёмников в боевых действиях.

По его словам, мотивы желающих воевать иностранцев «не были понятны».

Как пояснил Баранюк, в одном из батальонов служили два британца, которые сами объяснили своё участие в боевых действиях «поиском приключений».

«Я говорю: «Смысл? Может, вы разведчики какие-то?.. Вы не можете заработать где-то?» Они говорят: «Нет, мы искатели приключений», — сказал военнослужащий, отметив, что иностранцы «не отличались чем-то выдающимся».

Также на russian.rt.com «Не просто подсевший на боевые действия»: что известно о сдавшихся в плен британских наёмниках

Об отношении боевиков «Азова» к мирным жителям

Полковник Баранюк в ходе беседы заявил, что националистический батальон «Азов» почти с момента своего появления находился в Мариуполе.

«По идее, он должен быть, ну, в нормальных отношениях (с жителями города. — RT)», — заметил пленный полковник, подчеркнув, что «скотское отношение» боевиков к гражданскому населению кажется ему удивительным.

На вопрос, расценивали ли националисты из «Азова» мирных жителей Мариуполя как «сепаратистов», Баранюк ответил, что «не может сказать», с чем связано подобное отношение.

Ранее мирные жители Мариуполя не раз отмечали, что ВСУ и боевики нацбатальона «Азов» в ходе ожесточённых боёв прикрывались ими как живым щитом.

Кроме того, Баранюк признал, что сражался рядом с националистами из «Азова». По его словам, при «обороне Мариуполя» ему поручили определённый сектор города.

«И справа, и слева от меня были подразделения батальона «Азов», — пояснил он.

При этом полковник отметил, что участвовал в перевозке мирных жителей к драмтеатру в Мариуполе.

Напомним, что в середине марта Минобороны РФ заявило, что боевики «Азова» совершили провокацию, взорвав здание театра с мирными жителями внутри.

«По имеющимся достоверным данным, боевики националистического батальона «Азов» совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра», — отмечали в Минобороны РФ.

Также на russian.rt.com В ДНР сообщили об обнаружении тел 11 человек при разборе завалов драмтеатра в Мариуполе

Как сообщили тогда в ведомстве, выбравшиеся из Мариуполя беженцы заявили, что боевики могли удерживать мирных жителей в заложниках, используя верхние этажи в качестве огневых точек.

Находящийся в плену полковник Дмитрий Кормянков, начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ, также заявил, что считает неправильным отношение азовцев к гражданскому населению.

«Я считаю, это неправильно. Нельзя так относиться к мирному населению», — ответил полковник на вопрос о занятии боевиками «Азова» квартир пожилых людей, которые не в состоянии укрыться от ответного огня.

Мирные жители Мариуполя неоднократно рассказывали в беседе с корреспондентами RT о фактах использования боевиками «Азова» гражданского жилья. В частности, по словам очевидцев, националисты «отжимали квартиры», используя помещения в качестве огневых точек.

По словам Кормянкова, мирное население «не должно страдать» от действий националистов.

«Оно не виновато в том, что происходит. На каком бы оно участке ни находилось, оно не должно страдать от ведения боевых действий», — сказал он.

О лжи из Киева и перспективах урегулирования

По словам Баранюка, киевский режим обманывал украинских военных, обещая им деблокаду.

«Киев говорил держаться. Держаться. Что отряды деблокации идут, они будут», — заявил он.

Баранюк отметил, что, пока киевские официальные лица заявляли публично о невозможности спасения украинских военных, самим военнослужащим ВСУ они говорили, что «отряды деблокации идут».

Полковник подтвердил, что украинским военным просто врали, в связи с чем они и предприняли попытку прорыва, которая потерпела полную неудачу.

«Ну получается, что так. Обещали помощь определённую. Соответственно, этой помощи не было. Что как бы и подтолкнуло к выходу навстречу своим подразделениям», — подчеркнул он.

Кормянков, в свою очередь, полагает, что Киев мог бы пойти на компромисс для прекращения противостояния.

Ранее Владимир Зеленский неоднократно допускал вероятность выхода Киева из переговорного процесса в случае определённых сценариев. В частности, в начале мая президент Украины заявил, что переговоров с Москвой не будет в случае гибели военных.

Владимир Зеленский

© Ukrainian Presidency/Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Незадолго до этого высказывания глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание на переменчивость позиции украинского лидера. В интервью итальянский телекомпании Mediaset дипломат отметил ряд недавних заявлений киевского руководителя.

«У него семь пятниц на неделе, как у нас принято говорить. В течение одного дня может поменять позицию несколько раз. Слышал, как он сказал: «Мы демилитаризацию и денацификацию даже не будем обсуждать на переговорах». Во-первых, они саботируют эти переговоры, так же как и восемь лет минские договорённости», — ответил Лавров.

Комментируя позицию Украины по переговорному процессу, пленный украинский полковник заявил: «Конечно. Сторона Украины могла бы пойти на уступки для прекращения этого конфликта».