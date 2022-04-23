В ДНР сообщили об обнаружении тел 11 человек при разборе завалов драмтеатра в Мариуполе

Спасатели при поддержке местных волонтёров за четыре дня извлекли из-под завалов драмтеатра в Мариуполе тела 11 погибших мирных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Разбор завалов идёт уже четыре дня, пока найдены тела 11 мирных жителей», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с роддомом в Мариуполе.

По его словам, «этот родильный дом давно захвачен батальоном «Азов» и прочими радикалами, откуда выгнали всех рожениц, всех медсестёр и вообще весь обслуживающий персонал».

До этого в Министерстве обороны России сообщали, что боевики украинских нацбатальонов «Азов» и «Айдар» оборудовали позиции в школах, больницах, роддомах и детских садах и ведут оттуда огонь по Народной милиции.

В Минобороны России также опровергли заявления Киева о якобы нанесении авиаудара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители.

Ведомство сообщило, что боевики «Азова» совершили «новую кровавую провокацию», взорвав заминированное ими здание театра.