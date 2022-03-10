МО России: здание больницы Мариуполя является опорным пунктом нацбатальона «Азов»

Здание больницы в Мариуполе переоборудовано в опорный пункт нацбатальона «Азов». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Здание больницы из-за выгодного тактического расположения — близко к центру города — переоборудовано в опорный пункт нацбатальона «Азов», — сказал Конашенков.

По его словам, «об этом массово сообщают жители города, перебравшиеся как в подконтрольный Киев, так и в контролируемые Донецкой Народной Республикой районы».

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с роддомом в Мариуполе.

По его словам, «этот родильный дом давно захвачен батальоном «Азов» и прочими радикалами, откуда выгнали всех рожениц, всех медсестёр и вообще весь обслуживающий персонал».

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что положение граждан в Мариуполе в результате действий националистов и городской администрации «достигло катастрофических масштабов».

В ДНР отметили, что в Мариуполе в настоящее время находятся минимум 400 тыс. мирных жителей.