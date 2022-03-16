Минобороны России заявило, что авиация не наносила ударов по наземным целям в Мариуполе

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В Минобороны России опровергли заявления Киева о якобы нанесении авиаудара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители. Ведомство сообщило, что боевики «Азова» совершили «новую кровавую провокацию», взорвав заминированное ими здание театра.
Минобороны России заявило, что авиация не наносила ударов по наземным целям в Мариуполе
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Кроме того, днём 16 марта никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в городской черте Мариуполя, российская авиация не выполняла, отметили в министерстве.

«Ранее от беженцев, выбравшихся из Мариуполя, было известно, что в здании театра нацисты батальона «Азов» могли удерживать мирных жителей в заложниках, используя верхние этажи в качестве огневых точек», — пояснили там.

В Минобороны добавили, что здание театра в центре города никогда в качестве цели для поражения не рассматривалось.

Также российское оборонное ведомство опровергло сообщения о «расстреле мирных жителей» в Чернигове.

Кроме того, министерству достоверно известно, что СБУ при поддержке стран Запада готовится к провокации с применением ядовитых веществ против мирных жителей на Украине.

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