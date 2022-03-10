Минобороны России заявило, что военные преступления в Мариуполе совершают националисты

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Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что все военные преступления в Мариуполе совершают «запертые в городе каратели».
Минобороны России заявило, что военные преступления в Мариуполе совершают националисты
  • РИА Новости

«Подчеркну, что все эти и другие военные преступления в Мариуполе совершаются запертыми в городе карателями», — сказал Конашенков.

По его словам, российская сторона предупреждала неоднократно, что «по мере сжатия кольца количество провокаций нацистов будет нарастать», поскольку бежать им из Мариуполя уже некуда.

«Именно эти нацисты батальона «Азов» восемь лет осознанно и с особой жестокостью уничтожали мирное население в Донецкой и Луганской республиках», — сказал Конашенков.

Также в Минобороны заявили, что здание больницы в Мариуполе переоборудовано в опорный пункт «Азова».

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