Минобороны: боевики из «Азова» и «Айдара» оборудовали позиции в школах и больницах

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Боевики украинских нацбатальонов «Азов» и «Айдар» оборудовали позиции в школах, больницах, роддомах и детских садах и ведут оттуда огонь по Народной милиции, заявили в Министерстве обороны России.
Минобороны: боевики из «Азова» и «Айдара» оборудовали позиции в школах и больницах
  • globallookpress.com
  • © Xinhua

«Военнослужащие Донецкой Народной Республики продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Мариуполя. По вошедшим в город подразделениям Народной милиции боевики нацбатальонов «Азов» и «Айдар» ведут огонь с позиций, оборудованных в школах, больницах, роддомах и детских садах», — сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он также сообщил, что подразделения Вооружённых сил России в ходе операции на Украине ведут наступательные действия широким фронтом, за сутки взяты под контроль десять населённых пунктов.

Кроме того, российская армия ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожила склад боеприпасов в воинской части в Житомире, где хранились Javelin и NLAW.

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