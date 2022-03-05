На Украине ударом высокоточного оружия уничтожен склад с Javelin и NLAW в Житомире

Российская армия ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожила склад боеприпасов в воинской части в Житомире, где хранились Javelin и NLAW.

«За прошедшие сутки ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожен склад боеприпасов на территории воинской части Житомира, где хранились противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

25 февраля в Минобороны отметили, что российские военные в ходе боевых действий захватили много зарубежного трофейного оружия, в том числе американские ПТРК Javelin и британские NLAW.