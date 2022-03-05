Подразделения ВС России взяли под контроль ещё десять населённых пунктов на Украине
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Как сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, речь идёт о таких пунктах, как Преображенка, Комсомольское, Загорное, Дорожнянка, Решетиловское, Константиновка, Шевченко, Чубаревка, Пролетарское и Любимовка.
В Минобороны также отметили, что за время операции уничтожено 2037 военных объектов Украины.
Кроме того, российская армия ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожила склад боеприпасов в воинской части в Житомире, где хранились Javelin и NLAW.