Подразделения ВС России взяли под контроль ещё десять населённых пунктов на Украине

Подразделения Вооружённых сил России в ходе операции на Украине ведут наступательные действия широким фронтом, за сутки взяты под контроль десять населённых пунктов.

Как сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, речь идёт о таких пунктах, как Преображенка, Комсомольское, Загорное, Дорожнянка, Решетиловское, Константиновка, Шевченко, Чубаревка, Пролетарское и Любимовка.

В Минобороны также отметили, что за время операции уничтожено 2037 военных объектов Украины.

Кроме того, российская армия ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожила склад боеприпасов в воинской части в Житомире, где хранились Javelin и NLAW.