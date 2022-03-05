Подразделения ВС России взяли под контроль ещё десять населённых пунктов на Украине

Короткая ссылка
Подразделения Вооружённых сил России в ходе операции на Украине ведут наступательные действия широким фронтом, за сутки взяты под контроль десять населённых пунктов.
Подразделения ВС России взяли под контроль ещё десять населённых пунктов на Украине
  • globallookpress.com
  • © MOD Russia

Как сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, речь идёт о таких пунктах, как Преображенка, Комсомольское, Загорное, Дорожнянка, Решетиловское, Константиновка, Шевченко, Чубаревка, Пролетарское и Любимовка.

В Минобороны также отметили, что за время операции уничтожено 2037 военных объектов Украины.

Кроме того, российская армия ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожила склад боеприпасов в воинской части в Житомире, где хранились Javelin и NLAW.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить