В Минобороны России заявили об уничтожении более 2000 военных объектов на Украине

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что за время операции на Украине было уничтожено 2037 военных объектов.

«Всего за время операции поражено 2037 объектов военной инфраструктуры Украины», — сказал Конашенков.

Также, по его словам, уничтожен 71 пункт управления и узлов связи, 98 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 61 радиолокационная станция.

Ранее Конашенков заявил, что в ходе операции погибли 498 российских военных, а 1597 получили ранения.

Российская сторона с 10:00 мск 5 марта объявила режим тишины и открывает гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из украинских Мариуполя и Волновахи, заявило Министерство обороны России.