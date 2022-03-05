В Минобороны России заявили об уничтожении более 2000 военных объектов на Украине

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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что за время операции на Украине было уничтожено 2037 военных объектов.
В Минобороны России заявили об уничтожении более 2000 военных объектов на Украине
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Всего за время операции поражено 2037 объектов военной инфраструктуры Украины», — сказал Конашенков.

Также, по его словам, уничтожен 71 пункт управления и узлов связи, 98 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 61 радиолокационная станция.

Ранее Конашенков заявил, что в ходе операции погибли 498 российских военных, а 1597 получили ранения.

Российская сторона с 10:00 мск 5 марта объявила режим тишины и открывает гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из украинских Мариуполя и Волновахи, заявило Министерство обороны России.

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