Минобороны России: 498 российских военных погибли при проведении операции на Украине
- РИА Новости
«К сожалению, среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, имеются потери. 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга. Семьям погибших оказывается вся возможная помощь. 1597 наших товарищей получили ранения», — сказал представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Как ранее заявили в Министерстве обороны России, украинские нацисты, причастные к издевательствам, и руководители киевского режима, призывающие к издевательствам над российскими военными, будут найдены и понесут суровую ответственность.
Там подчеркнули, что фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны, их координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов.
В оборонном ведомстве также подчеркнули, что потери со стороны России «многократно меньше уничтоженных националистов».