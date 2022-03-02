Минобороны России: 498 российских военных погибли при проведении операции на Украине

Минобороны России сообщило, что среди российских военных, которые проводят военную спецоперацию на Украине, есть потери: при исполнении воинского долга погибли 498 военных. Их семьям оказывается помощь.

«К сожалению, среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, имеются потери. 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга. Семьям погибших оказывается вся возможная помощь. 1597 наших товарищей получили ранения», — сказал представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Как ранее заявили в Министерстве обороны России, украинские нацисты, причастные к издевательствам, и руководители киевского режима, призывающие к издевательствам над российскими военными, будут найдены и понесут суровую ответственность.

Там подчеркнули, что фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны, их координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов.

В оборонном ведомстве также подчеркнули, что потери со стороны России «многократно меньше уничтоженных националистов».