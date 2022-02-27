Минобороны: призывающие к издевательствам над российскими военными на Украине будут найдены

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что украинские нацисты, причастные к издевательствам, и руководители киевского режима, призывающие к издевательствам над российскими военными, будут найдены и понесут суровую ответственность.

По его словам, «фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны, их координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над нашими товарищами».

«Также это касается руководителей киевского режима и их исполнителей, прямо призывающих к издевательствам над российскими военнослужащими в нарушение конвенции по обращению с военнопленными», — заявил Конашенков.

В Минобороны заявили, что все причастные к этому будут найдены и неминуемо понесут суровую ответственность.

Также в оборонном ведомстве сообщили, что «потери со стороны России «многократно меньше уничтоженных националистов».