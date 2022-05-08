Полковник ВСУ Баранюк рассказал, чему зарубежные инструкторы тренировали украинских военных

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты с 2021 года, Герой Украины, полковник Владимир Баранюк заявил в интервью RT о том, чему украинских военных тренировали зарубежные инструкторы на протяжении последних пяти-шести лет.

Он рассказал, что на Украине действуют британские и канадские военные миссии.

«В основном эта подготовка касалась тактической подготовки на уровне оборонительной тактики, до отделения там включительно. Тактическая медицина. Процесс планирования какой-то деятельности», — сказал Баранюк.

Украинский полковник также в интервью выразил мнение, что иностранные наёмники приехали на Украину не ради того, чтобы воевать против России, а для того, чтобы поддержать Киев, а также «в поисках каких-то военных приключений».

Кроме того, он заявил, что во время боёв в Мариуполе его военные остались без боеприпасов, а киевский режим ничего с этим не делал.

Баранюк сказал, что сложившееся положение и вынудило бригаду предпринять безуспешную попытку прорыва, после которой его задержали.