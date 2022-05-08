Полковник ВСУ рассказал, что украинских военных тренировали иностранные инструкторы

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты с 2021 года, Герой Украины, полковник Владимир Баранюк заявил в интервью RT, что украинских военных тренировали иностранные инструкторы.

«Зарубежные, вы имеете в виду? Да», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Также он считает, что иностранные наёмники приехали на Украину не ради того, чтобы воевать против России, а для того, чтобы поддержать Киев, а также «в поисках каких-то военных приключений».

«Я думаю, что они приехали воевать за нас. Что дело не в России. Надеюсь на это. Что не конкретно под Россию они приехали. Потому что они приехали гораздо раньше. Ну насколько я знаю, где-то в году ещё 2018-м, может быть, даже ещё раньше... Поэтому я думаю, что они приехали воевать за нас, и второе — в поисках каких-то военных приключений», — заявил он.

Ранее Баранюк заявил в интервью RT о двух британцах, которые служили в рядах украинских вооружённых сил.