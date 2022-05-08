Украинский полковник рассказал о служивших в ВСУ наёмниках из Британии

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Полковник Владимир Баранюк, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты с 2021 года, Герой Украины, заявил в интервью RT о двух британцах, которые служили в рядах украинских вооружённых сил, так как «искали приключений».

«В одном из батальонов служат два иностранца у нас... Одного звали Эйден, Эйден как-то… Второго, честно говоря, не помню», — заявил он. 

По его словам, оба иностранца — из Великобритании.

Баранюк добавил, что когда принимал бригаду, то пытался уточнить у британцев, зачем они присоединились.

«Ну вот они говорят: вот, мы хотим, скажем так, послужить. Для меня мотивы этих людей удивительны, честно говоря. Ну для чего? Смысл? Вы не можете заработать где-то? Они говорят: нет, нам, вот… мы искатели приключений», — сказал он.

Также Баранюк заявил в интервью RT, что киевский режим обманывал украинских военных, обещая деблокаду.

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