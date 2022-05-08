Украинский полковник рассказал о служивших в ВСУ наёмниках из Британии
«В одном из батальонов служат два иностранца у нас... Одного звали Эйден, Эйден как-то… Второго, честно говоря, не помню», — заявил он.
По его словам, оба иностранца — из Великобритании.
Баранюк добавил, что когда принимал бригаду, то пытался уточнить у британцев, зачем они присоединились.
«Ну вот они говорят: вот, мы хотим, скажем так, послужить. Для меня мотивы этих людей удивительны, честно говоря. Ну для чего? Смысл? Вы не можете заработать где-то? Они говорят: нет, нам, вот… мы искатели приключений», — сказал он.
Также Баранюк заявил в интервью RT, что киевский режим обманывал украинских военных, обещая деблокаду.