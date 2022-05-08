Украинский полковник заявил, что Киев солгал военным ВСУ по поводу деблокады

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RT
Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты с 2021 года, Герой Украины, полковник Владимир Баранюк заявил в интервью RT, что киевский режим обманывал украинских военных, обещая деблокаду.
Украинский полковник заявил, что Киев солгал военным ВСУ по поводу деблокады
  • RT

«Киев говорил держаться. Держаться. Что отряды деблокации идут, они будут у вас», — заявил он.

Баранюк отметил, что, пока киевские официальные лица заявляли публично о невозможности спасения украинских военных, самим военнослужащим ВСУ они говорили, что «отряды деблокации идут».

«Ну нам несколько говорили по-другому. Что отряды деблокации идут, они будут у вас», — указал он.

Полковник, отвечая на вопрос, добавил, что им просто врали, в связи с чем они и предприняли попытку прорыва, которая потерпела полную неудачу.

«Ну получается, что так. Обещали помощь определённую. Соответственно, этой помощи не было. Что как бы и подтолкнуло к выходу навстречу своим подразделениям», — подчеркнул он.

Также Баранюк отметил, что в конце концов моральный дух бойцов сильно упал и им было «тяжело».

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